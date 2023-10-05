Четверг, 5 Октября 2023 13:26

АрмИнфо. Впервые в условиях действующего закона мэр Еревана не будет назначен одной из политических сил, поскольку последним не удалось собрать свыше 50% голосов избирателей. Об этом в ходе внеочередного заседания Совета старейшин заявил вице-мэр Еревана Сурен Григорян.

Он представил законопроект, предусматривающий изменения (уточнения) в решение Совета старейшин от июня 2009 года о порядке голосования по избранию мэра.

По словам Григоряна, согласно Избирательному кодексу, 10 октября Советом старейшин должен быть избран мэр Еревана. Заместитель градоначальника сообщил, что изучая устав Кодекса, стало понятно, что в документе отсутствуют какие-либо детали о порядке проведения голосования. <В законе указано, что, невзирая на то, что голосование будет открытым, для его проведения необходимо использовать бюллетени. Но как конкретно этот процесс должен проходить не указано>, - сказал он, подчеркнув, что все изменения направлены в первую очередь на то, чтобы упорядочить этот процесс.

Учитывая, что устав долгое время не менялся, изменения коснулись также ряда других положений, которые в соответствии с законом нуждались в конкретизации.

Отметим, что Совет старейшин утвердил данный законопроект, однако о внесенных изменениях какой-либо информации в ходе заседания представлено не было.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. По их итогам, будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут столичного градоначальника сроком на 5 лет. По итогам голосования картина в Совете старейшин выглядит следующим образом: партия "Гражданский договор" - 24 мандата, партия "Национальный прогресс" - 14 мандатов, блок "Мать Армения" - 12 мандатов, партия "Республика" - 8 мандатов, партия "Общественный голос" - 7 мандатов. Таким образом, у властей всего 24 мандата