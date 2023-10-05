Четверг, 5 Октября 2023 13:22

АрмИнфо.Власти Армении делали и будут делать все возможное для обеспечения неприкосновенности границ и суверенитета государства. Об этом 5 октября на брифинге заявил секретарь правящей фракции <Гражданский договор> Национального Собрания РА Артур Ованнисян.

По его словам, для решения имеющихся внешнеполитических рисков используются политические и дипломатические механизмы, а также возможности для расширения и развития системы безопасности страны.

Отвечая на вопрос о том, что премьер-министр РА Никол Пашинян должен был первым отказаться от встречи в Гранаде с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, поставив в качестве условия освобождение всех задержанных и арестованных властями Азербайджана лиц, председатель комиссии НС по европейской интеграции Арман Егоян напомнил, что до этой встречи представители оппозиции указывали на ее риски, связанные с возможным подписанием неблагоприятного для армянской стороны документа. <Но что показала жизнь? Что от этой встречи отказался сам Азербайджан. Для всех более чем очевидно, что Баку никогда не отказался бы от встречи, от которой у него большие ожидания>, - сказал парламентарий.

Он отметил, что власти страны делают все возможное для возвращения всех военнопленных из бакинских тюрем. <После войны 2020 года было возвращено большое количество военнопленных. Сопоставьте эту цифру с количеством лиц, которые еще находятся в заключении, и вы поймете, что эта разница стала результатом переговоров, которые провела армянская сторона>, - сказал Егоян, добавив, что после каждого раунда переговоров удается вернуть группу военнопленных. Эта работа продолжается и сегодня.