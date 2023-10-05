Четверг, 5 Октября 2023 12:45

АрмИнфо.Правительства, участвующие в содействии переговорам между Азербайджаном и Арменией, должны добиться от президента Азербайджана конкретных обязательств по уважению, защите и реализации права на возвращение этнических армян из Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch.

Отмечается, что за последние дни более 100 000 этнических армян, почти все нынешнее население региона, бежали.

"План Азербайджана по "реинтеграции" региона и его жителей должен определять, как в краткосрочной и долгосрочной перспективе он будет соблюдать права человека, в частности права этнических меньшинств; и ему следует приветствовать независимую миссию для постоянного международного мониторинга выполнения этих обязательств", - говорится в заявлении.

Вместе с тем подчеркивается, что партнеры Азербайджана должны настаивать на международной мониторинговой миссии, которая бы публично сообщала об условиях, в которых находятся этнические армяне, оставшиеся в Нагорном Карабахе, и выявляла нарушения прав человека, особенно те, которые подрывают право этнических армян на возвращение в свои дома.

"Правительствам-партнерам следует также призвать власти Азербайджана предпринять существенные шаги для облегчения права на возвращение, как для краткосрочных визитов, так и для долгосрочных", - говорится в заявлении.

"Партнеры Азербайджана должны послать недвусмысленный сигнал руководству страны, что, когда речь идет о праве на возвращение, они не потерпят пустую риторику и полумеры. Страх и недостаток доверия со всех сторон делают устойчивое международное присутствие необходимым для того, чтобы право на возвращение было значимым, а не теоретическим", - заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон

Также отмечается, что в ходе возможных будущих переговоров европейские лидеры должны подчеркнуть необходимость приверженности международному мониторингу прав человека и комплексному видению региона, соответствующему правам человека, которое могло бы побудить людей вернуться.

"Власти Азербайджана неоднократно заявляли, что права каждого человека в Нагорном Карабахе будут защищены. Однако подобные утверждения трудно принять за чистую монету после месяцев тяжелых лишений, десятилетий конфликта, безнаказанности за предполагаемые преступления, в частности во время военных действий, и общее ухудшение ситуации с правами человека в Азербайджане", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем подчеркивается, после выхода Алиева из переговоров в Гранаде ЕС, США и другие стороны, участвующие в посреднических переговорах, должны удвоить усилия, чтобы подчеркнуть конкретные шаги, которые Азербайджан должен предпринять для облегчения права на возвращение, будь то краткосрочные визиты для сбора оставшихся вещей или решения проблем свою недвижимость, посещение могил и тому подобное, или для тех, кто желает вернуться навсегда.

"Те, кто решит не возвращаться навсегда, должны получить компенсацию за свое имущество и иметь возможность забрать любое другое оставленное имущество, а также получить доступ к любым банковским счетам или льготам, таким как пенсии. Азербайджану следует также обеспечить защиту имущества эвакуированных от разграбления или другого вреда", - говорится в заявлении.