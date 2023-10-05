Четверг, 5 Октября 2023 12:39

АрмИнфо. Правительство Армении 5 октября приняло решение, согласно которому будет сокращена нагрузка учителей, а зарплата - увеличена.

Так, по словам министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян, в настоящее время в случае одной ставки учитель обязан отработать 22 учебных часа. В результате нововведения, для преподавателей с 1 по 4 классы часы показатель будет сокращены с 20 до 18 учебных часов в неделю, а для 5-12 классов с 22 до 20 часов в неделю. По ее словам, это приведет к росту зарплат на 20% и 10% соответственно.

Внедрение системы будет происходить поэтапно, параллельно внедрению новых государственных общеобразовательных критериев. По ее словам, новые регулирования действуют с сентября для 2-х, 5-х и 7-х классов, со следующего учебного года они будут распространены еще на 4 класса, для остальных новые правила вступят в силу с сентября 2026-27 учебного года.