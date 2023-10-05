Четверг, 5 Октября 2023 12:28

АрмИнфо.Вчерашний демарш президента Азербайджана Ильхама Алиева, отказавшегося от встречи с премьер- министром РА Николом Пашиняном в Гранаде, означает, что Баку не удовлетворится одним лишь Арцахом. Подобной точки зрения придерживается депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян.

Он напомнил, что в дни азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха премьер-министр РА выступил с обращением к народу, в котором заявил о своей готовности заключить некий документ с Азербайджаном. <До этого Ереван подал Баку сигнал о том, что Армения ни в коей мере не будет участвовать в агрессии Азербайджана против народа Арцаха, отдав, тем самым, арцахцев на растерзание. <Ввласти сами заявили о своей готовности отдать Арцах Азербайджану во имя некой бумажки, надеясь, что Баку удовлетворится кровью лишь карабахцев, но как показал вчерашний демарш Алиева, Азербайджан не удовлетворится одним лишь Арцахом, представив дополнительные требования к властям Армении. Обо всем этом мы предупреждали в течение нескольких лет>, - сказал депутат.

Он отметил, что в числе новых требований со стороны Баку теперь встанет вопрос об анклавах, о <легитимности> передачи которых заявил Пашинян. Не менее важным для Азербайджана является требование о так называемом <Зангезурском коридоре>, несмотря на отсутствие опровержения со стороны Ирана о возможности прокладки участка коридора по его территории. Баку, как отметил Хачатрян, будет требовать и репараций.

Коснулся депутат и вчерашнего заявления премьер- министра в парламенте страны, в котором он заявил о снижении в апреле 2022 года планки статуса Нагорного Карабаха. <Но 6 октября 2020 года, не имея на то каких-либо прав, он признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. Это было запрещено как законодательством Армении, так и позицией народа Арцаха. Причем, в этот период времени не произошло какой-либо международной консолидации, на которую рассчитывал Ереван. Та же международная общественность не потребовала от Азербайджана вывода войск с суверенной территории Армении, когда Ереван признал территориальную целостность соседнего государства.

В свою очередь, депутат НС от той же фракции Лилит Галстян отметила, что власти Армении несут ответственность за политику геноцида и этнических чисток, совершенных Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха, несмотря на все попытки оправданий. <Депутаты НС от правящей фракции <Гражданский договор> на всех международных площадках заявляли о своем признании Арцаха частью территории Азербайджана, следовательно, за все случившееся с нашими соотечественниками ответственность несут власти Армении>, - отметила депутат.