Четверг, 5 Октября 2023 12:08

АрмИнфо. Правительство Армении 5 октября одобрило предложение о подписании соглашения между Республикой Армения и Европейской комиссией <О поддержке реформ в сфере юстиции в Армении>. Фаза II>.

<Цель проекта - поддержка судебных реформ в Армении и процесса борьбы с коррупцией>, - заявила замминистра юстиции Арменуи Арутюнян, представляя документ.

Заместитель министра сообщила, что в рамках второго этапа Республике Армения будет предоставлена бюджетная поддержка ЕС в размере 9 млн евро и еще 2 млн евро будут предоставлены на дополнительную поддержку проекта.

Соглашение о финансировании призвано способствовать достижению в Армении международных стандартов в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, которые связаны с подотчетностью, независимостью, качеством, эффективностью и доступом к институтам.

Ожидается приведение системы уголовного правосудия в соответствие с европейскими стандартами, в том числе: с точки зрения гендерных вопросов, приведение антикоррупционных институтов в соответствие с международными стандартами, повышение осведомленности заинтересованных сторон о реформах, мобилизация общественной поддержки реформ, запланированных правительством, создание независимого и беспристрастный арбитражный центр в соответствии с лучшей международной практикой. Срок реализации проекта - 4 года