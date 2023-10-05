Четверг, 5 Октября 2023 12:08

АрмИнфо. Бюро АРФ "Дашнакцутюн" решительно осуждает арест Азербайджаном бывших и нынешних государственных деятелей Арцаха, в том числе председателя Национального Собрания Республики Арцах, члена Бюро АРФД Давида Ишханяна.

В заявлении Бюро подчеркивается, что в XXI веке на глазах всего человечества, сверхдержав и международных так называемых правозащитных организаций в Арцахе происходит геноцид и изгнание целого народа.

"В условиях заговорщических договоренностей и молчаливых согласий преступный режим Азербайджана пытается сделать необратимым процесс распада Республики Арцах и депатриацию арцахских армян. В этом контексте пленение ряда лидеров нынешнего и бывшего политического и военного руководства Республики Арцах и аресты по вымышленным обвинениям является еще одним вопиющим беззаконием и преследует далеко идущие цели.

Этот вопрос является не только политическим, но и вопросом государственной важности и достоинства. Правовые инструменты важны, но недостаточны для освобождения пленных.

Прежде всего, соответствующие органы Республики Армения, а также влиятельные армянские круги всего мира должны использовать все политические и дипломатические возможности для оказания давления на Азербайджан. Преступная деятельность режима Алиева, геноцидальная политика этнических чисток под угрозой применения силы не могут и не должны оставаться безнаказанными", - говорится в заявлении АРФД.

Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистр (2007-2018) Араика Арутюняна.