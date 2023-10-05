Четверг, 5 Октября 2023 12:03

АрмИнфо. США должны уделять приоритетное внимание поддержке изгнанных из Нагорного Карабаха армян, а также привлечению Азербайджана к ответственности. Об этом говорится в заявлении председателя комитета Сената США по международным отношениям Бена Кардина.

Согласно его заявлению, в настоящее время есть необходимость в поддержке Армении и переоценке военной помощи со стороны Вашингтона Баку. <После почти года ужасающей блокады президент Алиев применил военную силу, чтобы установить контроль над регионом Нагорного Карабаха, фактически уничтожив его армянское население и богатую историю. Поскольку мир продолжает бороться со скоординированной и преднамеренной кампанией этнической чистки, проводимой Азербайджаном, мы должны уделять приоритетное внимание поддержке изгнанных армян, а также привлечению Азербайджана к ответственности. Глядя вперед, мы должны предпринять шаги, чтобы гарантировать, что Азербайджан не будет продвигаться в военном отношении в погоне за дальнейшими территориальными приобретениями, включая решительное осуждение его подстрекательской риторики. Соединенным Штатам следует прекратить помощь Азербайджану в сфере безопасности до тех пор, пока он не остановит эту жестокую кампанию. США и международное сообщество должны также подтвердить нашу приверженность документированию военных преступлений и зверств, а также продолжать поддерживать усилия по репатриации военнопленных, многих из которых Азербайджан продолжает удерживать. Наконец, мы должны проявить солидарность с армянским народом, особенно сейчас, когда Азербайджан и Турция рассматривают создание Зангезурского коридора. Мы должны увеличить гуманитарную поддержку тех этнических армян, которые покинули Нагорный Карабах. США также должны продолжать поддерживать демократические реформы, которые руководство Армении предприняло в последние годы, включая усилия по продвижению прозрачности, надлежащего управления и экономического сотрудничества с Соединенными Штатами и Западной Европой>, - говорится в заявлении сенатора.