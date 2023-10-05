Четверг, 5 Октября 2023 12:02

АрмИнфо. Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян объявил о создании политического движения, направленного на освобождение Армении от внутренних и внешних врагов.

В своем видеообращении на своей странице в Facebook, которое было представлено на армянском и русском языках, экс-министр подчеркнул, что движение преследует цель создания надежной и безопасной системы, позволяющей сохранить армянскую государственность. Он заверил граждан в серьезности своих намерений, о чем общественность убедится в самое ближайшее время.

Карапетян подчеркнул, что в свое время был уволен с поста министра обороны за то, что не принял ультиматума Азербайджана, за то, что отдал приказ открывать огонь в случае нарушений государственной границы Армении, за то, что посещал Арцах и хотел защитить его. <Я обращаюсь ко всем истинным патриотам, как в Армении, так и в России, США, Франции, Ливане, Сирии, Аргентине и в других странах мира. В условиях быстро развивающихся опасных геополитических событий в нашем регионе, мы стали свидетелями страшных событий. Я имею в виду ужасную трагедию в Арцахе, которая произошла из-за трусливости и предательства властей Армении, бросивших народ Нагорного Карабаха на произвол судьбы, к фактическому уничтожению Армии обороны Арцаха - одной из важных и эффективных составляющих в вопросах обеспечения безопасности армян в целом. Я в очередной раз скорблю по поводу гибели наших ребят, нашу беду разделили и российские миротворцы, бесчеловечно расстрелянные вместе с мирными арцахцами>, - подчеркнул экс-министр.

Ссылаясь на свои достоверные источники, Карапетян отметил, что глава армянского правительства, боясь потерять свое кресло, обратился к

Азербайджану с просьбой не пропускать в Армению бывшего государственного министра Арцаха Рубена Варданяна.

Он отметил, что противник не остановится, и продолжит политику по уничтожению армянства. Одним из таких проявлений он, в частности, указал на стравливание армянского народа с российским. Карапетян подчеркнул, что миротворческую операцию в Нагорном Карабахе нельзя назвать успешной, но во имя будущего нельзя допустить, чтобы Азербайджан привлек на свою сторону исторических союзников Армении. "Призываю руководство России более жестко пресекать попытки уничтожить армянский народ и его государственность", - отметил Карапетян.

Экс-министр добавил, что предательство интересов Армении нынешними властями страны и угроза самому существованию республики вынуждает его объявить о начале политической борьбы. "Призываю все патриотические силы страны и диаспоры объединиться вокруг идеи спасения будущего Армении>,- заявил Карапетян.