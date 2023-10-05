Четверг, 5 Октября 2023 12:02

АрмИнфо. Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге намерены в четверг принять резолюцию, в которой призовут страны ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе, а также приостановить развитие сотрудничества и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа. Об этом говорится в проекте документа, опубликованном на сайте Европарламента.

"Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе. А также призывает к расследованию злоупотреблений совершенные азербайджанскими силами, которые могут представлять собой военные преступления", - говорится в проекте резолюции.

В документе также звучит призыв к всестороннему обзору отношений ЕС с Азербайджаном, принимая во внимание недавние события и ухудшение ситуации с правами человека в стране. "Призываем ЕС и его государства-члены, если Азербайджан продолжит игнорировать свои обязательства, рассмотреть возможность приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с Азербайджаном и снижения уровня сотрудничества со страной в других областях", - указывается в резолюции "о ситуации в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана и продолжающихся угрозах в адрес Армении".

В проекте резолюции самым решительным образом осуждается заранее спланированное военное нападение Азербайджана на армян Нагорного Карабаха и призывает к немедленному и полному прекращению насилия против народа этого региона.

В этом ключе отмечается, что это нападение представляет собой грубое нарушение международного права и прав человека, а также явное нарушение трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и обязательств, взятых на себя Азербайджаном в ходе переговоров при посредничестве ЕС, и подчеркивается необходимость полного соблюдения соглашения о прекращении огня, согласованное 20 сентября 2023 года.

В проекте документа также отмечается, что происходящее сегодня в Арцахе равнозначно этнической чистке, и решительно осуждает угрозы и акты насилия, совершаемые азербайджанскими войсками против населения Нагорного Карабаха.

"Призываем власти Азербайджана воздержаться от любых действий, которые могут привести к продолжению насильственного исхода местного населения и разрешить безопасное возвращение армянского населения в Нагорный Карабах, предложить твердые гарантии защиты их прав и воздерживаться от любой подстрекательской риторики, которая провоцировала бы к дискриминации армян или призывала бы армян покинуть Нагорный Карабах. При этом напоминаем властям Азербайджана, что право вернуться в свой дом является фундаментальной заповедью международного права прав человека ", - добавляется в проекте резолюции.

В документе также звучит призыв к Азербайджану освободить всех жителей Нагорного Карабаха, арестованных с 19 сентября 2023 года, включая бывших чиновников региона.

В документе также звучит призыв к ЕС и его государствам-членам срочно работать над обеспечением международных гарантий, обеспечивающих безопасность и благополучие армян, проживающих в Нагорном Карабахе, развертыванию миссии ООН в Нагорном Карабахе для мониторинга и оценки ситуации с правами человека и безопасности, а также сохранения объектов культурного и исторического наследия. Также звучит призыв к срочной замене российских миротворческих сил международной миротворческой миссией.

В проекте резолюции также осуждается азербайджанское военное вторжение на международно признанную территорию Армении и вновь звучит требование вывода азербайджанских войск со всей суверенной территории Армении. "Отвергаем и выражаем глубокую обеспокоенность по поводу ирредентистских и подстрекательских заявлений, сделанных со стороны президента Азербайджана и других официальных лиц Азербайджана, угрожающих территориальной целостности и суверенитету Армении, в том числе в связи с так называемым Зангезурским коридором. Осуждаем поддержку, оказанную во время этого кризиса Азербайджану другими странами, и призывает прекратить эту поддержку, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - также говорится.

В документе также выражается осуждение президента Турции Эрдогана "за использование вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе для продвижения политических и экономических интересов Турции. Звучит призыв к Турции занять конструктивный и ответственный подход в отношении территориальной целостности Армении и способствовать миру в регионе".

Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.