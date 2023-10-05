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АрмИнфо. Встреча в Стамбуле, состоявшаяся 17 сентября, была направлена на решение актуальных гуманитарных потребностей в Нагорном Карабахе. Об том сообщили в Госдепартаменте США в ответ на запрос армянской службы "Голоса Америки".
"Соединенные Штаты продолжают быть глубоко вовлечены в сложившуюся ситуацию и привержены оказанию помощи сторонам в достижении прочного мира на Южном Кавказе", - добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.
4 октября POLITICO сообщил, что 17 сентября в Стамбуле состоялась встреча дипломатов ЕС, США и РФ в рамках усилий по оказанию давления на Азербайджан, чтобы тот прекратил девятимесячную блокаду анклава и разрешил пропускать конвои с гуманитарной помощью из Армении. Согласно изданию, на встрече основное внимание уделялось тому, как заставить эти чертовы грузовики двигаться и обеспечить, чтобы поставки продовольствия и топлива могли достичь 100 000 жителей.
США представлял Луи Боно, старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе (американский сопредседатель МГ ОБСЕ - ред.), а ЕС направил своего спецпредставителя Тойво Клаара. Тем временем Россия направила Игоря Ховаева, который является специальным посланником РФ по отношениям между Арменией и Азербайджаном (российский сопредседатель - ред.).
Российская сторона также подтвердила факт встречи, отметив, что ее инициатором были ЕС и США.
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|В Баку заявили о поддержке трехстороннего брюссельского процесса в формате ЕС- Азербайджан-Армения
|Вырисовывается картина предстоящих встреч армянского премьера в Гранаде
|Надеюсь, удастся организовать переговоры между Арменией и Азербайджаном в Брюсселе - Боррель
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|Депутаты НС Армении отреагировали на видеообращение бывшего министра обороны
|В Госдепе США приняли к сведению факт отказа Алиева от поездки в Гранаду
|Совет старейшин Еревана внес законодательные уточнения в процедуру избрания мэра
|Депутат: власти Армении делали и будут делать все возможное для обеспечения неприкосновенности границ и суверенитета государства
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|Депутат: Демарш президента Азербайджана означает, что Баку не удовлетворится одним лишь Арцахом
|ЕС предоставит Армении 11 млн евро на продолжение реформ в правовой системе
|АРФД: В XXI веке на глазах всего человечества, сверхдержав и международных правозащитных организаций в Арцахе происходит геноцид и изгнание целого народа
|США должны уделять приоритетное внимание вопросу о привлечении Азербайджана к ответственности- сенатор
|Бывший министр обороны РА объявил о создании политического движения, направленного <на освобождение Армении от внутренних и внешних врагов>
|Евродепутаты намерены призвать страны ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе
|Госдеп: Встреча в Стамбуле была направлена на решение актуальных гуманитарных потребностей в Нагорном Карабахе
|Экс-начальник Главного управления госохраны полиции Армении обвиняется в присвоении госсредств и отмывании денег
|Али Акбар Ахмадиян азербайджанскому чиновнику: Иран не приемлет притязаний по "Зангезурскому коридору"
|Стало известно, в каких "преступлениях" обвиняется Араик Арутюнян
|Артак Бегларян: Вчера последние официальные лица во главе с президентом Шахраманяном покинули Республику Арцах
|Армянский дипломат: Реакция органов ООН на агрессию Азербайджана в отношении Арцаха не может считаться удовлетворительной
|Канцлер Германии в беседе с президентом Азербайджана подчеркнул недопустимость применения военной силы
|Депутат: с военно-политической точки зрения ситуация в регионе продолжает оставаться тяжелой
|Раиси Еревану и Баку: "Зангезурский коридор" представляет собой платформу для присутствия НАТО в регионе
|Более 20 известных россиян призвали добиться освобождения Рубена Варданяна
|Прокуратура Армении возбудила публичное уголовное преследование против бывшего мэра Гюмри
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МИД Армении осудил акт вандализма в отношении синагоги в Ереване
|МИД РА: необходимо использовать конкретные механизмы для сдерживания чрезмерных амбиций Баку
|Необходимо сделать все возможное для продолжения мирного процесса - премьер
|Глава МИД Армении: альтернативы миру на Южном Кавказе нет, однако...
|Никол Пашинян: Глобальное положение Армении зависит не только от правительства страны
|Утверждения о том, что Армения оставила Нагорный Карабах один на один с Азербайджан, являются несправедливыми обвинениями - Пашинян
|Председатель Сената Франции: Если происходящее вокруг Нагорного Карабаха не этническая чистка, то я не знаю, что это еще
|Пашинян подтвердил свой визит в испанскую Гранаду, несмотря на то, что не удастся подписать <поворотный документ>
|Гнел Саносян: Большая часть граждан Арцаха нашла убежище в Котайкской и Араратской областях
|Кремль: Москва вела определенные контакты с Западом по ситуации вокруг Нагорного Карабаха
|Ваш план не сбылся! Оппозиция хотела втянуть Армению в войну, заявил в НС Пашинян
|Захарова: Россия не получала обращений об оказании содействия в освобождении и возвращении в Армению бывших руководителей Нагорного Карабаха
|Швейцария направит 1.5 млн. франков на помощь для беженцев Нагорного Карабаха
|Москва: Принятие Арменией Римского статута является частью общего тренда по дистанцированию от России
|Захарова резко ответила Катрин Колонне: Не Франции говорить об обязательствах
|Москва: До судьбы жителей Нагорного Карабаха ЕС и США дело не было никогда - это только часть их антироссийской политической игры
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|В Армении находится делегация Авиньонского фестиваля: В рамках High Fest прошла первая дискуссия о вызовах в области исполнительского искусства
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|Захарова: Перекрытие трансляции альтернативных источников информации в Армении, в том числе и российских - это удар по демократии
|В Москве назвали суверенным правом Азербайджана решение Алиева не ехать в Гранаду на встречу с Пашиняном
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