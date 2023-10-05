Четверг, 5 Октября 2023 12:01

АрмИнфо. Встреча в Стамбуле, состоявшаяся 17 сентября, была направлена на решение актуальных гуманитарных потребностей в Нагорном Карабахе. Об том сообщили в Госдепартаменте США в ответ на запрос армянской службы "Голоса Америки".

"Соединенные Штаты продолжают быть глубоко вовлечены в сложившуюся ситуацию и привержены оказанию помощи сторонам в достижении прочного мира на Южном Кавказе", - добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

4 октября POLITICO сообщил, что 17 сентября в Стамбуле состоялась встреча дипломатов ЕС, США и РФ в рамках усилий по оказанию давления на Азербайджан, чтобы тот прекратил девятимесячную блокаду анклава и разрешил пропускать конвои с гуманитарной помощью из Армении. Согласно изданию, на встрече основное внимание уделялось тому, как заставить эти чертовы грузовики двигаться и обеспечить, чтобы поставки продовольствия и топлива могли достичь 100 000 жителей.

США представлял Луи Боно, старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе (американский сопредседатель МГ ОБСЕ - ред.), а ЕС направил своего спецпредставителя Тойво Клаара. Тем временем Россия направила Игоря Ховаева, который является специальным посланником РФ по отношениям между Арменией и Азербайджаном (российский сопредседатель - ред.).

Российская сторона также подтвердила факт встречи, отметив, что ее инициатором были ЕС и США.