Четверг, 5 Октября 2023 12:00

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении инциировала публичное уголовное преследование в отношении экс-начальника Главного управления госохраны полиции Армении В.М. По обвинению в присвоении государственных средств и отмывании денег в особо крупных размерах.

В частности, В.М. (в указанный период должность начальника главного управления госохраны полиции занимал Вардан Минасян - ред.) в 2015 году поручил главе управления госохраны Армавира Х.А. присвоить госсредства и ежемесячно передавать ему тысячу долларов, дав гарантии, что хищение не раскроется.

В результате за указанный период было присвоено 13 млн 935 тысяч 200 драмов, из которых 17 тысяч долларов США, что эквивалентно 8 миллионам 239 тысяч 390 драмам, было передано В.М.

В.М., занимая разные должности в 1992-2018 гг., заработал около 821 128 рублей и 39 млн драмов, однако за тот же период приобрел недвижимость и другое имущество, оформил вклады, осуществил переводы на суммы, которые существенно превышали его законные доходы.

Отмечается, что В.М. легализовал 1 млрд 418 млн 60 тысяч 977 драмов в целях участия в предпринимательской деятельности, а также для сокрытия и искажения преступного происхождения особо крупных доходов, полученных преступным путем.