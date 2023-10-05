Четверг, 5 Октября 2023 11:57

АрмИнфо.Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян заявил, что Исламская Республика Иран решительно выступает против любого проекта, который может привести к изменению геополитической ситуации в регионе, отметив в этом контексте отвергающую позицию Ирана по "Зангезурскому коридору".

Высказывания Ахмадияна прозвучали во время встречи с помощником президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым, который в настоящее время находится с визитом в Тегеране.

Как указано в этом отчете, во время своей сегодняшней встречи обе стороны рассмотрели последние события в Кавказском регионе.

Кроме того, Ахмадиян подчеркнул особое значение, которое Иран придает дистанцированию региона от любого хаоса или кризиса, а также сосредоточил внимание на согласованных усилиях между странами по установлению мира, стабильности и устойчивой безопасности путем обращения к диалогу в своих региональных рамках.

Иранский чиновник подтвердил позицию Тегерана по признанию "Карабахского региона частью территории Азербайджана", заявив в то же время, что меры, которые могут привести к изменению геополитической ситуации в регионе, включая выдвинутые некоторыми обвинения в отношении "Зангезурского коридора", не только не оказывают никакой поддержки Азербайджану, но также предоставляют возможности странам из-за пределов региона вмешиваться в их дела, что приводит к новым кризисам в этой стратегической области.

С другой стороны, Ахмадиян обратил внимание на стремление лидеров Ирана и Азербайджана укреплять двусторонние отношения во всех областях, а также подтвердил готовность Тегерана к сотрудничеству в этом направлении.

Помощник президента Азербайджана встретился в Тегеране и с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Сообщается, что двусторонние отношения и события в регионе были в центре внимания его переговоров во время встречи с высокопоставленными официальными лицами Исламской Республики Иран, передает ИРНА.