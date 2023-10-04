Среда, 4 Октября 2023 21:17

АрмИнфо. Более 20 известных россиян призвали добиться освобождения Рубена Варданяна. Об этом сообщает РБК.

В открытом письме деятели культуры, ученые и бизнесмены призывают освободить Рубена Варданяна. Среди подписантов обращения - Александр Сокуров, Наталия Солженицына, Нюта Федермессер и Александр Волошин. Российские деятели культуры, науки и образования подписали открытое письмо (есть у РБК) в поддержку бизнесмена и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, который был задержан азербайджанскими властями при попытке покинуть Нагорный Карабах. Авторы обращения отмечают, что Варданян всегда выступал против насилия и за равноправный диалог даже в тех случаях, когда вражда кажется непримиримой.

<Мы обращаемся ко всем, в чьих силах добиться освобождения Рубена Варданяна. Призываем дать ему возможность воссоединиться с семьей и вернуться к созидательной работе во благо людей>, - говорится в письме. Всего обращение подписали 22 человека. Среди них - бывший руководитель администрации президента, а ныне председатель совета директоров Московской школы управления <Сколково> Александр Волошин, писатели Евгений Водолазкин и Алла Гербер, бизнесмены Михаил Куснирович и Марк Курцер, режиссеры Павел Лунгин и Александр Сокуров, Наталия Солженицына, учредитель фонда помощи хосписам <Вера> Нюта Федермессер, хореограф Борис Эйфман, бывший директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак, декан экономфака МГУ Александр Аузан и другие.