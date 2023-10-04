Среда, 4 Октября 2023 20:04

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении возбудила публичное уголовное преследование против бывшего главы общины Гюмри Вардана Гукасяна, его сына и брата. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

Согласно материалам дела, В.Г. инкриминируется отмывание денег, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. В 1999-2012 годах, будучи мэром Гюмри, В.Г., зная о законодательном

запрете на приватизацию земельных участков и других территорий, находящихся в государственной и общественной собственности, при

содействии заместителя главы общины Г.М., руководителей отделов городского планирования Х.К. и Р.Х. незаконно экспроприировал 24 объекта недвижимости. На дату экспроприации кадастровая стоимость

недвижимого имущества составляла 35 миллионов 690 тысяч 403 драм. В результате В.Г.нанес существенный ущерб интересам государства и общества. Используя свое служебное положение, он и его сообщники легализовали 4 объекта недвижимости кадастровой стоимостью 16 миллионов 60 тысяч 815 драмов, полученных преступным путем. Часть имущества В.Г. отчуждал в пользу ООО <Анберд>, равноправными акционерами которого являлись он и его брат, а другая часть была отчуждена путем прямой продажи в 2006 году близкому с ним родственнику А.М. - директору гостиницы <Александрополь>, принадлежащей его семье.

В 2009 году А.М. указанный земельный участок фактически передал В.Г. по договору безвозмездного пользования. В 2014 году указанный земельный участок был передан в дар близкому другу В.Г., который, в свою очередь спустя три года по договору дарения передал данный участок сыну В.Г. - С.Г.

4 октября 2023 года прокурор возбудил новое публичное уголовное преследование в отношении В.Г., его сына и брата по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Прокуратура обратилась в Административный суд с требованиями устранить незаконные административные акты по экспроприации 19 названных объектов недвижимости, не подлежащих приватизации, а в отношении 5 объектов с тем же запросом готовятся административные иски.

В то же время в рамках того же уголовного производства были получены данные в процессе незаконного отчуждения вышеуказанных 24 объектов недвижимости должностными лицами Комитета кадастра, действия которых повлекли за собой тяжкие последствия. В связи с этим 13 сентября 2023 года было возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 315 УК, принятого 18.04.2003 (служебная халатность, непреднамеренно повлекшая тяжкие последствия).