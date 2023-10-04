Среда, 4 Октября 2023 19:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 46, 48, 50, 50/1 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 93, 93а на улице Арагаца, частные дома 1, 2 на улице Кохба, частные дома на улицах Арагаца, Гарибджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 32, 33, 34 в кв. “Норащен”, жилые дома на 3-ем переулке Тычины и улица Тычины, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 1-39 на 2-ой улице Гаджегорцнери и частные дома 1-23 на переулке Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 24, 28, 34, 36 на пр. Маштоца, 17, 19, 21 на улице Демирчяна, абоненты-жильцы жилого дома 26 на переулке Арама и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Сари Тага 7-12; жилые дома 41, 45, 49, 53, 67/1 на улице Вильнюса, ясли-детский сад N104 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-12:30 села Айтах и Ферик;

11:00-14:00 село Цахкаландж;

12:30-14:00 села Гегакерт и Овтамеч;

в Арагацотнской области:

10։30-16։30 частично село Уджан и село Кош;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично села Воскетап, Ерасх, Гораван;

10։30-12։30 частично улицы Мхчяна, Туманяна в городе Арташат;

11։30-12։30 частично улицы Чаренца, Исаакяна, Спандаряна, Ханджяна, Сероба Ахбюра, Шаумяна в городе Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

12։30-14։30 село Агавнадзор;

в Котайкской области:

10։30-16։30 2-ой микрорайон, Арзнийское шоссе в городе Абовян; села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен; частично община Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы 2, 4, 7, 9 в общине Арзни;

в Тавушской области:

11:00-16:00 частично улицы Мясникяна, Лермонтова, Саят-Новы в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 частично села Сараарт и Санаин.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 29, 30, 31 в кв. “Норашен”, 16-ая улица Шаумяна, жилые дома на улице Гоша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 22 на улице Ширака, жилые дома 86, 88, 88а на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 164-183 и жилые дома 209, 211 на улице Хоренаци, частные дома 65-83 на улице Сасунци Даивда, частные дома 1-16 на улице Торомоняна;

11:00-17:00 жилые дома 2, 2а на улице Туманяна, жилые дома 34, 36, 38, 41 на улице исаакяна, жилые дома 39, 41, 43, 45, 45а на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гостиница “Эребуни” (односторонне), частные дома 166-396 в кв. “Норагюх”, частные дома 1-12/4 на 41-ой улице Арабкира, 8- 39 на 39-ой улице, жилые дома 14-14/11 на 41-ой улице Арабкира, жилой дом 42/2 на улице Айрика Мурадяна, жилые дома 112-118 на улице Аветисяна, жилой дом 11 на улице Папазяна, жилые дома 119-121 на улице Амбардзумяна, жилые дома 6-6/8 на улице Давида Анахта, жилые дома 15-54/2 на улице Улнеци, частные дома 6-40 на улице Ломоносова, жилые дома 19, 21, 25, 27 на улице Ростовяна, частные дома 62, 69, 71, 73 на улице Сасунци Давида,

в Армавирской области:

10:30-16:00 села Аргаванд и Тандзут;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Какавадзор, Агаракаван, Верин Базмаберд, Неркин Базмаберд, Диан, Орхан, Мецадзор, Ашнак, Катнахбюр, Давташен, Верин Саснашен, Неркин Саснашен и Партизак;

в Араратской области:

10։00-11։00 частично улицы Абовяна, Комитаса, Ханджяна, Спандаряна, Шаумяна, Туманяна в городе Арарат;

10։00-12։00 частично село Овташат;

10։00-13։00 частично улицы Сероба Ахбюра, Салакит, Гукасян в городе Арарат; частично села Покр Веди и Шагап;

10։30-12։30 частично улица Атарбекяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично села Гер-Гер и Малишка;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1-6, 8 на улице Ширака, жилые дома 3, 5, 5/1, 8 на улице Ереванян, улицы Гагарина, Теряна, Эребуни, Азатамартикнери, Шинарарнери, Газаряна, Кнунянц, Туманяна, Налбандяна, частично улицы Ованнисяна, Сафаряна, Чаренца, Шираза, Арапня в городе Егвард;

11:00-16:30 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34-37, квартал “Муш”, улицы Паруйра Севака, Арабкир, Аветисяна, жилые дома 1, 5, 5, 9, 9/1 на улице Гарегина Нжде, улица Саргсяна, жилые дома 5, 7, 9 на улице Саргисяна, 1-ый тупик Саргисяна, жилые дома 8, 12 на улице Седрака Джалаляна, улицы Арутюняна, Демирчяна, Хачанова, Теряна в общине Зовуни;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 села Айраванк, Бердкунк, Лчап, Цовазард, газозаправочная станция “Алик”, газозаправочная станция, прилегающая к селу Лчап, станция компании “Юком”, ООО “Акватик”, газозаправочная станция, прилегающая к селу Цовазард, и ЧП “Оник Гаспарян”;

11։00-14։00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш-Кнар”, “Гога-Седа”, воинская часть, станции компаний “Виваселл-МТС”, ‘Тим Телеком”, ‘Юком’;

11։00–16:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Карнут, Овит, Басен, Джрарат, предприятие по обработке камня Курнута, воинская часть Курнута в Ахурянском регионе; поселок “Джрашинарарнери”, кварталы “Кати Горцаран”, квартал “Чаншини шенкер', ‘Гюхшин”, “Аци горцаран”, улица Джрашинарарнери, ЗАО “Мердзмосковян”, “Аргик, нефтебаза, компания водопользователей, ООО “Юмс”, “Ахуряни ЧШШ”, газозаправока, бензозаправка “Лао”, ООО “Агросервис”, компания ‘Харисх”, хлебный завод Ахуряна, компания автотехобслуживания, оздоровительный центр “Ахуряни мор ев манкан”, Ахурянское отделение Полиции РА, военный комиссариат Ахуряна.