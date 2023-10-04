Среда, 4 Октября 2023 19:23

АрмИнфо. 4 октября в Ереване заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян встретился с заместителем министра иностранных дел Польши Войцехом Гервелем.

Как передает пресс-служба МИД РА, Паруйр Ованнисян представил собеседнику ситуацию, сложившуюся в результате продолжающейся

агрессивной политики этнической чистки со стороны Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха. Он указал на оценку первоочередных потребностей более 100 тысяч насильственно переселенных армян из

Нагорного Карабаха и усилия правительство РА для их решения. В этом контексте Паруйр Ованнисян поблагодарил Польшу за оказанную поддержку.

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения подчеркнул, что преднамеренные и фактические этнические чистки, проводимые Азербайджаном в Нагорном Карабахе, являются результатом неправомерного бездействия со стороны международных акторов, что дает Азербайджану ощущение безнаказанности. В этом контексте была подчеркнута необходимость использования конкретных механизмов для сдерживания чрезмерных амбиций Баку и шагов, направленных на дестабилизацию региона.

Собеседники также обсудили ряд вопросов армяно- польской двусторонней повестки, коснулись партнерства РА-ЕС и сотрудничества в рамках международных организаций.