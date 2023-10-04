Среда, 4 Октября 2023 19:22

АрмИнфо. Необходимо сделать все возможное для продолжения мирного процесса. Об этом 4 октября с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, данный процесс необходимо продолжить по ряду ключевых принципов. В частности, Армения и Азербайджан признают

территориальную целостность друг друга. Основой для делимитации и демаркации границ должна стать Алматинская декларация 1991 года. Очень важно, продолжил премьер, чтобы стороны до процесса делимитации определятся с вопросом о том, на основе каких карт будет осуществляться этот процесс. Если стороны придут к согласию по этим принципам, то заключение мирного договора станет вопросом очень короткого периода времени. Другой вопрос, продолжил премьер, что высшее политическое руководство не подтвердило своей позиции по указанным принципам. Действия Баку дают основания предполагать, что Азербайджан намерен вернуться к вопросу о мирном договоре после своих притязаний на территории Армении. <Если бы по указанным трем принципам было заключено соглашение, я бы с уверенностью сказал бы, что мы на 70% близки к подписанию мирного договора>, - отметил премьер- министр РА.