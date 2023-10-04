Среда, 4 Октября 2023 19:20

АрмИнфо.Все проблемы в отношениях с Азербайджаном необходимо решать мирным путем, путем переговоров. Об этом 4 октября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

<Мы по-прежнему убеждены в том, что альтернативы миру на Южном Кавказе нет, однако одна из сторон переговоров не разделяет данного подхода, периодически прибегая к силе или выступая с угрозами применения силы>, - подчеркнул Мирзоян. Указав в том числе, на последние военные действия со стороны Азербайджана против Арцаха, министр констатировал, что это привело к насильственному переселению людей. <В настоязщее вреия в Нагорном Карабахе практически не осталось армян, что, по сути, является наглядным проявлением этнических чисток армян. Опровергать это бессмысленно, весь мир это видел>, - сказал Мирзоян.

Тем не менее, как подчеркнул глава МИД, возможность для мира имеется. Она может состояться на основе принципов, озвученных армянской стороной на основе взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана, в соответствии с самыми свежими картами советского периода, проведение на их основе делимитации и демаркации границ.