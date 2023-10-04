Среда, 4 Октября 2023 19:19

АрмИнфо.К сожалению, реальность такова, что не только от правительства Армении зависит глобальное положение нашего государства. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Парламенте, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Мгера Саакяна об одержимости креслом премьер-министра, которая по его словам, приводит к тяжелым последствиям для Армении.

<Другой вопрос в том, чтобы мы в глобальной ситуации себя максимально правильно позиционировали. Надо признаться, что не только сейчас, но и ранее это нам это не всегда удавалось>, - подчеркнул он.

Премьер заметил, что Армения постоянно стояла перед вызовами. Если в случае отставки премьер-министра эти вызовы будут преодолены, то, как отметил Пашинян, он готов в следующую же минуту сложить полномочия. <В отличие от вас я никогда не зависел от <кресла>. Но все мои аналитические размышления показывают, что если я уйду, в стране сложится обратная ситуация. И это причина того, что я остаюсь здесь>,- сказал глава правительства.

В этой связи он подчеркнул, что с 2018 года и по сей день, только народ Армении выбирает, кто будет премьер-министром страны.