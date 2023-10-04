Среда, 4 Октября 2023 17:44

АрмИнфо.Утверждения о том, что Армения оставила Нагорный Карабах один на один с Азербайджан, являются несправедливыми обвинениями. Об этом 4 декабря в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от оппозиционной фракции <Армения> Армена Рустамяна.

По словам премьера, за последние три года Армения обеспечила финансирование Нагорного Карабаха на сумму свыше 1 млрд долларов

США. Анализ показывает, продолжил Пашинян, что до блокады Лачинского коридора и в течение всего периода блокады, у вооруженных сил Нагорного Карабаха не было недостатка средств. <Я здесь высказываю свою личную точку зрения по этому вопросу>, - уточнил глава правительства РА, добавив, что об отсутствии содействия со стороны Еревана Степанакерту в период последних боевых действий речь не должна идти, чтобы не быть вовлеченными в ту ситуацию. Но было оказано полноценное политическое содействие.

Пашинян указал на важность понимания происходящих процессов. <Однако одно очевидно, что целью этой провокации была и остается Армения>, -

заметил премьер-министр.

Он добавил, что Ереван рассчитывает на международную финансовую помощь для решения проблем насильственно перемещенных лиц, но <не ходит по миру с протянутой рукой>.

Напомнив о своем прежнем заявлении о том, что гражданскому населению Арцаха ничего не угрожало, премьер отметил, что рад тому, что возможно этому заявлению свыше 105 тысяч соотечественникам удалось спастись, а у Республики Армения имеется возможность для их принятия на должном уровне.

Отвечая на вопрос Рустамяна о причинах бездействия властей в рамках международной конвенции по предупреждению геноцида, Пашинян заметил, что позиции армянской стороны были четко озвучены, но факт заключается в том, что все те лица, которые стали жертвами этнических чисток, на своих ногах и живыми прибыли в Армению. Во-многом, бойне гражданского населения противостояли российские миротворческие силы