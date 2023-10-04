Среда, 4 Октября 2023 17:13

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Гранаду, несмотря на то, что его азербайджанский визави отказался от участия в запланированной встрече.

<Мы не отменили визит, наш визит в Гранаду состоится. Там запланированы встречи, в ходе которых мы более детально представим наши подходы>, - заявил он 4 октября в ходе правительственного часа в парламенте, добавив, что в Испанию отправятся также глава Совбеза РА и министр иностранных дел.

Пашинян выразил сожаление в связи с тем, что <поворотный> документ> не будет подписан. По его словам, армянская сторона до последнего момента верила в эту возможность. <Мы были настроены очень конструктивно, поскольку считали, что есть возможность подписать поворотный документ. Надеемся, что тот концептуальный документ, который лежит на столе, будет подписан в удобное время. Я готов его подписать>, - заявил премьер РА. Как указал глава армянско, указанный документ отвечает интересам стран региона.

Сегодня ранее азербайджанские СМИ сообщили, что бакинский лидер отказался от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде 5 октября. Сообщалось, что в предложенном формате сформировалась антиазербайджанская атмосфера. Баку не устраивает проармянская позиция Парижа, визит главы МИД Франции в Армению и обвинения в адрес Азербайджана, высказанные главой Евросовета Шарлем Мишелем. Отмечается также, что Баку настаивал на присутствии на встрече представителей Турции. <Однако этой возможности не было создано, и особое рвение в этом проявили Франция и Германия>, - говорится в сообщении.