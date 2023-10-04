Среда, 4 Октября 2023 17:11

АрмИнфо. Согласно данным станций Гориса и Вайка, ведущих учет насильственно перемещенных граждан из Арцаха, 72 тыс. человек зарегистрировались в областях страны, из коих преобладающая часть обосновалась в Котайкской и Араратской областях. Об этом отвечая на вопросы парламентариев в ходе правительственного часа заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

В частности, он сообщил, что в Котайке на сегодняшний день проживает порядка 20 тыс. беженцев из Арцаха, и в Арарате - 17 тыс.

В общей сложности, как отметил министр, государство сумело обеспечить крышей над головой порядка 52 тыс. наших соотечественников. <Первоочередная задача, которая стояла перед нами - чтобы никто не остался на улице. И кажется, нам это удалось. Но процесс продолжается, мы получаем заявки с просьбой о смене места заселения>,

- сказал Саносян.

Он также сообщил, что правительство выделило средства областным администрациям для удовлетворения потребностей граждан Арцаха, однако конкретных сумм он не назвал.

Отметим, что по данным правительства, в обшей сложности из Арцаха в Армению из-за азербайджанской политики этнических чисток въехало 100 625 человек, из них 95% уже прошли регистрацию. В числе насильственно перемещенных граждан Арцаха 29 тыс. - это дети.