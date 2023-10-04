Среда, 4 Октября 2023 17:02

АрмИнфо. Москва вела определенные контакты с Западом по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, но не те, о которых писала Politico, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, они имели место. Но это не те переговоры, о которых там написано", - указал Песков в ответ на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить проведение таких переговоров, передает ТАСС.

Меж тем, 4 октября в ходе брифинга на просьбу прокомментировать сообщение о том, что Игорь Хаваем встречался в Турции с представителями США и ЕС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Брюссель и Вашингтон обращались к Москве для проведения встречи по теме Нагорного Карабаха до начала кризиса. На брифинге в среду дипломат пояснила, что РФ, США и ЕС провели на встрече рядовой обмен мнениями по Нагорному Карабаху. "Ничего в этом нет секретного. Это был рядовой обмен точками зрений. Но будем смотреть за тем, как Запад будет все подавать, и отсюда будут понятны и цели, изначально стоявшие перед ними", - сказала Захарова.

POLITICO сегодня сообщил, что встреча дипломатов ЕС, США и РФ состоялась 17 сентября в Стамбуле в рамках усилий по оказанию давления на Азербайджан, чтобы тот прекратил девятимесячную блокаду анклава и разрешил пропускать конвои с гуманитарной помощью из Армении. По его словам, на встрече основное внимание уделялось тому, как заставить эти чертовы грузовики двигаться и обеспечить, чтобы поставки продовольствия и топлива могли достичь 100 000 жителей.

США представлял Луи Боно, старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе (американский сопредседатель МГ ОБСЕ - ред.), а ЕС направил своего спецпредставителя Тойво Клаара. Тем временем Россия направила Игоря Ховаева, который является специальным посланником РФ по отношениям между Арменией и Азербайджаном (российский сопредседатель - ред.).