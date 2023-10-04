Среда, 4 Октября 2023 16:53

АрмИнфо. Ваш план не сбылся!, - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 октября в ходе правительственного часа в парламенте, обращаясь к представителям оппозиционной фракции.

Никол Пашинян обвинил парламентскую оппозицию, в частности представителей АРФД в том, что они не могли нарадоваться новоизбранному президенту. Тем самым, как считает премьер, оппозиция поставила под удар Нагорный Карабах.

<Ваш план и ваши желания не сбылись - вы хотели вовлечь Армению в войну, в результате чего наши соотечественники, насильственно

перемещенные не смогли бы найти пристанище в РА, а переехали бы в Бостон, Лос-Анджелес, Париж - усилить редеющие ряды Армянской революционной федерации Дашнакцутюн >, - заявил он.