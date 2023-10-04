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АрмИнфо. Россия не получала обращений об оказании содействия в освобождении и возвращении в Армению бывших руководителей Нагорного Карабаха, арестованных Азербайджаном. Об этом 4 октября в ходе еженедельного брифинга заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ответ на соответствующий вопрос.
На вопрос, делает ли Москва что-то для их освобождения, Мария Захарова отметила, что вопросы нужно адресовать армянскому МИД. "Упомянутые граждане являются гражданами Армении. Кто-то из них отказался от российского гражданства, у кого-то изначально было только оно. К нам никто не обращался. У нас обращений - формальных, неформальных, если мы не берем информационную сферу, и многое, что там говорится, не было", - сказала она.
Захарова также сообщила, что у Москвы есть информация о том, что часть жителей Карабаха, покинувших, планирует вернуться. Она заверила, что Москва поддержит этот процесс. "Мы получаем информацию, что часть жителей Карабаха думает вернуться. Они формулируют это, если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность", - отметила она, добавив, что РФ в таком случае будет "оказывать содействие и этим процессам в контактах с азербайджанской стороной".
Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистр (2007-2018) Араика Арутюняна.
|Более 20 известных россиян призвали добиться освобождения Рубена Варданяна
|Прокуратура Армении возбудила публичное уголовное преследование против бывшего мэра Гюмри
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|МИД РА: необходимо использовать конкретные механизмы для сдерживания чрезмерных амбиций Баку
|Необходимо сделать все возможное для продолжения мирного процесса - премьер
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|Утверждения о том, что Армения оставила Нагорный Карабах один на один с Азербайджан, являются несправедливыми обвинениями - Пашинян
|Председатель Сената Франции: Если происходящее вокруг Нагорного Карабаха не этническая чистка, то я не знаю, что это еще
|Пашинян подтвердил свой визит в испанскую Гранаду, несмотря на то, что не удастся подписать <поворотный документ>
|Гнел Саносян: Большая часть граждан Арцаха нашла убежище в Котайкской и Араратской областях
|Кремль: Москва вела определенные контакты с Западом по ситуации вокруг Нагорного Карабаха
|Ваш план не сбылся! Оппозиция хотела втянуть Армению в войну, заявил в НС Пашинян
|Захарова: Россия не получала обращений об оказании содействия в освобождении и возвращении в Армению бывших руководителей Нагорного Карабаха
|Швейцария направит 1.5 млн. франков на помощь для беженцев Нагорного Карабаха
|Москва: Принятие Арменией Римского статута является частью общего тренда по дистанцированию от России
|Захарова резко ответила Катрин Колонне: Не Франции говорить об обязательствах
|Москва: До судьбы жителей Нагорного Карабаха ЕС и США дело не было никогда - это только часть их антироссийской политической игры
|Президент Нагорного Карабаха уже находится на территории Армении - СМИ
|В Армении находится делегация Авиньонского фестиваля: В рамках High Fest прошла первая дискуссия о вызовах в области исполнительского искусства
|В Москве прокомментировали будущее РМК в Арцахе и российской базы в Гюмри
|Захарова: Перекрытие трансляции альтернативных источников информации в Армении, в том числе и российских - это удар по демократии
|В Москве назвали суверенным правом Азербайджана решение Алиева не ехать в Гранаду на встречу с Пашиняном
|ANCA призвало кандидатов в президенты США призвать к ответственности Джо Байдена за финансирование геноцидального режима Алиева
|В Москве подтвердили факт встречи российского дипломата с коллегами из США и ЕС по ситуации вокруг Арцаха перед последней азербайджанской агрессией
|Москва обвинила ЕС в провокациях, которые привели к детонации ситуации в зоне карабахского конфликта
|Алиеву страшно без Эрдогана:Азербайджан отказался от встречи в Гранаде
|Армения готова к сотрудничеству с Францией по вопросу защиты и сохранения культурного наследия - МОНКС
|В ходе встречи в Гранаде необходимо последовательно защищать субъектность Нагорного Карабаха - заявление
|Давид Галстян опровергает информацию о назначении его дяди Саргиса Галстяна комендантом Степанакерта
|Секретарь СБ Армении и глава миссии ЕС обсудили ситуацию в регионе
|Президент Арцаха не пленен и не доставлен в Баку - СМИ
|Иран готов посодействовать в решении вопросов занятости беженцев из Арцаха
|Российский дипломат: Западный коллектив опять заходит на опасный вираж на Южном Кавказе
|Франция готова продолжить оказывать помощь Армении - Катрин Колонна
|Тегеран заявил о готовности направить своих наблюдателей на границу Армении и Азербайджана для снижения напряженности
|МИД Армении: Решительно осуждаем аресты Азербайджаном лидеров Нагорного Карабаха
|Депутаты Европарламента: ЕС должен быть готов поддержать европейское будущее Армении, если армяне этого захотят
|В Госдепе США выразили обеспокоенность российским присутствием в Нагорном Карабахе
|ЕС пытается организовать в Гранаде встречу в формате "два плюс три" с участием Армении, Азербайджана, а также Франции, Германии, Евросовета
|Граждане Арцаха получат возможность пройти обучение в Академии <Тумо> и стать членом команды <Тумо>
|США, ЕС и Россия провели тайные переговоры в Турции по ситуации вокруг Арцаха за несколько дней до агрессии Азербайджана
|Экс-омбудсмен Армении Кристине Григорян возглавила Службу внешней разведки
|В Армении существенно понизится температура воздуха
|В Азербайджане восемь подтвержденных политзаключенных из Арцаха
|Бывший замминистра образования Арцаха назначен Баку коммендантом Степанакерта
|Катрин Колонна: Россия не выполнила своего обязательства по политическому урегулированию армяно-азербайджанских отношений
|Арарат Мирзоян: Никогда международные партнеры не требовали от нас выхода из ОДКБ
|По положению на 20:00 в Армению въехало свыше 100.6 тыс. насильственно перемещенных граждан из Арцаха
|Франция дала свое согласие на подписание соглашения с Арменией о поставке военной техники
|МИД РФ: После прекращения боевых действий в Арцахе миротворцы доставили около 200 тонн гуманитарных грузов населению
|Иран направил 60 тонн гуманитарной помощи для насильственно перемещенных граждан Арцаха
|Франция увеличила финансовую помощь для насильственно перемещенных граждан Арцаха до 12.5 млн. евро
|Чехия предоставит Армении на гуманитарные цели 200 тыс евро
|Жителя Тавуша, призывающего в соцсети к захвату власти, будут судить
|В ходе 44-дневной войны замкомандира уклонился от исполнения обязанностей путем обмана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Париж приветствует решение парламента Армении ратифицировать Римский статут
|Mирзоян: Этническая чистка в Нагорном Карабахе - следствие чувства безнаказанности у Азербайджана
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