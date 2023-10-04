Среда, 4 Октября 2023 16:46

АрмИнфо. Россия не получала обращений об оказании содействия в освобождении и возвращении в Армению бывших руководителей Нагорного Карабаха, арестованных Азербайджаном. Об этом 4 октября в ходе еженедельного брифинга заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ответ на соответствующий вопрос.

На вопрос, делает ли Москва что-то для их освобождения, Мария Захарова отметила, что вопросы нужно адресовать армянскому МИД. "Упомянутые граждане являются гражданами Армении. Кто-то из них отказался от российского гражданства, у кого-то изначально было только оно. К нам никто не обращался. У нас обращений - формальных, неформальных, если мы не берем информационную сферу, и многое, что там говорится, не было", - сказала она.

Захарова также сообщила, что у Москвы есть информация о том, что часть жителей Карабаха, покинувших, планирует вернуться. Она заверила, что Москва поддержит этот процесс. "Мы получаем информацию, что часть жителей Карабаха думает вернуться. Они формулируют это, если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность", - отметила она, добавив, что РФ в таком случае будет "оказывать содействие и этим процессам в контактах с азербайджанской стороной".

Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистр (2007-2018) Араика Арутюняна.