Среда, 4 Октября 2023 16:43

АрмИнфо. Принятие Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является частью общего тренда по дистанцированию от России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это действие укладывается, к сожалению, в сформировавшийся в последнее время тренд. Со стороны Еревана мы видим все больше демонстративных шагов, направленных на дистанцирование от России. История, я уверен, все расставит на свои места. Поиски каких-то покровителей за тридевять земель и желание кому-то понравиться не перечеркнут уникальные исторические, складывающиеся столетиями узы дружбы и взаимопонимания между народами России и Армении", - сказал Рябков, передает ТАСС.

Национальное Собрание РА на заседании 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, МУС в основном рассматривает преступления за совершение геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления за агрессию. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в настоящем статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.

Киракосян заметил, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления, совершенные в Арцахе, где фактически произошла насильственная депортация населения, а также за агрессию против Армении. Без наличия данного документа у Армении практически не было механизмов по привлечению Баку к ответственности.

В Москве негативной расценили данный шаг Армении.

Добавим, что 17 марта текущего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ.