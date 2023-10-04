Среда, 4 Октября 2023 16:42

АрмИнфо.Не Франции говорить об обязательствах. Так, 4 октября в ходе еженедельного брифинга отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова на заявления главы французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонны в Ереване о том, что РФ не выполнили взятых на себя обязательств по нормализации отношений между РА и АР.

В этом ключе она напомнила о французских гарантиях по Минским соглашениям и их участи. "Я бы на месте Катрин Колонна помолчала по поводу гарантий и обязательств в связи урегулированием отношений между странами, где Франция сама себя называет или считает посредником. Опять ложь, опять вялая попытка французской дипломатии сыграть на карабахском вопросе, на тяжелой гуманитарной ситуации армянского населения, покинувшего регион", - отметила она, опять напомнив, что именно РФ остановила кровопролитие в регионе, разработала трехстороннее соглашение о прекращении огня, составила дорожную карту примирения Баку т Еревана.

По ее словам, именно эти наработки России потом стали просто беззастенчиво копироваться ЕС и США, а потом просто искажаться в угоду их интересам, без заботы о населении этого региона.

"Что сделала Франция, что сделал Брюссель, весь ЕС? К Вашингтону уже бесполезно обращаться на этом треке: Конкретные действия? Кроме слов, кроме этой бесконечной, затянувшейся глобальной пиар-акции? Они убедили власти Армении забыть о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха, следствием этого и стал нынешний кризис. Вопрос только в одном, что когда под эгидой Брюсселя, и я думаю по наущению США, руководство Армении брало на себя новые обязательства, они ни каким образом не зафиксировали, статус, безопасность и гарантии жителей Нагорного Карабаха", - еще раз подчеркнула Захарова.

В заключение она еще раз отметила, что вмешательство Запада всегда оборачивалось хаосом и страданиями простых людей.

На просьбу дать оценку укреплению сотрудничества между Францией и Арменией в оборонной сфере, что создаст благодатную почву для размещения базы НАТО в РА, Захарова призвала опираться на опыт французского военного присутствия. В качестве наглядного примера, она призвала посмотреть на опыт Африки.

Отметим, что Колонна 3 октября в Ереване отметила, что Россия не выполнила своих обязательств по политическому урегулированию армяно-азербайджанских отношений, взятых в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. "Это было ее обязательство, и она его не выполнила", - подчеркнула она.