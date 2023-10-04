Среда, 4 Октября 2023 16:07

АрмИнфо. Последние события, в том числе и боестолкновения в зоне нагорно-карабахского конфликта 19-20 сентября отчетливо показали, что европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию. Об 4 октября в ходе еженедельного брифинга этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя западное посредничество по нормализации армяно- азербайджанских отношений.

"Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями. И просто заманили официальный Ереван в какую-то свою очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация. Ведь с пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты при посредничестве Москвы, отговаривало и сталкивало с этого пути именно западное сообщество - ЕС и США. Брюссель был в числе первых и главных запевальщиков о том, что не нужно выполнять все то, о чем договаривались Москва, Ереван и Баку, а нужно идти каким-то особым путем. Вот куда этот особый путь привел, к сожалению, мы теперь все видим", - сказала российский дипломат.

По ее словам, как российские миротворцы выступили посредником прекращения огня - это все тоже наблюдал ЕС со стороны, и даже не думая каким-то образом в практическом плане помогать и содействовать.

"Как российская сторона организовала завоз гумпомощи после разблокировки Лачинского коридора, как сопровождали уезжающих в Армению жителей Карабаха: Вот на это все это Брюссель, ЕС в целом, так как это не только Брюссель, но и активная роль Парижа - на все это они взирали молча со стороны. Ну как молча:Естественно подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы о том, что Россия их якобы предала. Нет, это не Россия предала. Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе, всегда помогала финансово и экономически, и гуманитарно. А то, о чем, договорились при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно ЕС. Это Европейский союз предал армян. ЕС стал провокатором в регионе", - сказал она, напомнив о том, что именно российские миротворцы помогали пострадавшим от взрыва на АЗС, эвакуировали на вертолетах.

В этом ключе она задалась вопросом, где же были есовские доброжелатели?

"Наблюдатели ЕС не попадали по обстрелы, в результате которых погибли российские миротворцы, они только поджигали, они только это и умеют делать последнее десятилетие. Давайте прямо скажем, никакой стабильности и деэскалации миссия ЕС в Армении не обеспечивает, а главной задачей является не безопасность Армении и содействие нормализации отношений Еревана и Баку, а разведывательный мониторинг в интересах Брюсселя и провоцирование ситуации. Громких и одновременно лживых заявлений более чем придостаточно", - отметила она.

В этом ключе она прокомментировала недавнее интервью президента Евросовета Шарля Мишеля с обвинениями в адрес РФ о предательстве, и напомнила, что именно ЕС созвал саммиты в Праге и Брюсселе, где армянское руководство признало Нагорный Карабах территорией Азербайджана. "Или это не так? Хотя до этого руководство Армении заявляло ровно противоположные вещи. До этого они говорили, что территория Нагорного Карабаха - это Армения. Почему Шарль Мишель не вспомнил о правах и безопасности карабахских армян, закрепляя договоренности? Почему в ходе встреч в Праге и Брюсселе ЕС не предложил позаботиться, будучи куратором официального Еревана, о безопасности жителей Нагорного Карабаха. До потому что ЕС занимался только одним - провокацией. До судьбы жителей Нагорного Карабаха ЕС и США дело не было никогда - это только часть их политической игры. Им было дело до России. В основе всех их действий русофобский подход", - отметила она, добавив, что Брюссель очернением Москвы пытается снять с себя ответственность за происходящее.

"Нет, именно на Брюсселе лежит ответственность за то, что все договоренности Москвы, Еревана и Баку были заменены вот этими самыми саммитам на территории стран ЕС, и позиция Еревана была сформирована под воздействием Евросоюза. Это суверенное право государств формировать свою позицию, но, по крайней мере она должна быть последовательной и о ней нужно говорить открыто", - резюмировала Захарова.