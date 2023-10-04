Среда, 4 Октября 2023 16:02

АрмИнфо. Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян уже находится на территории Армении, он не задержан азербайджанскими силовиками. Об этом сообщил ТАСС источник в его ближайшем окружении.

"Самвел Шахраманян уже в Армении, он не задержан", - отметил собеседник.

Комментариями официальных представителей Баку и Еревана ТАСС не располагает.

По последним данным, азербайджанские власти задержали в Нагорном Карабахе трех бывших президентов республики - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, спикера парламента Давида Ишханяна, бывшего главу МИД Давида Бабаяна, экс-командующего Армией обороны Левона Мнацаканяна, бывшего госминистра Рубена Варданяна и экс-начальника штаба армии Давида Манукяна.