Среда, 4 Октября 2023 15:47

АрмИнфо. В этом году одно из главных культурных событий Армении - международный фестиваль исполнительского искусства High Fest - проходит не с присущим ему размахом. Ввиду ситуации в стране, обусловленной очередной

азербайджанской агрессией, повлекшей за собой насильственное изгнание армян Арцаха, организаторы High Fest приняли решение оставить лишь образовательный, просветительский компонент фестиваля совместно с Авиньонским фестивалем, что включает публичные дискуссии, круглые столы и мастер-классы.

Артур Гукасян - основатель и президент High Fest - в ходе состоявшейся первой дискуссии с сопрезидентом Авиньонского фестиваля Гарольдом Дэвидом, отметил, что в этом году фестиваль будет небольшим, однако это никак не относится к его контенту, мысли и идеи.

Основной темой дискуссии с Гарольдом Дэвидом стали вызовы фестивалей исполнительского искусства. Последний отметил, что в первую очередь важно, чтобы фестиваль состоялся. В качестве главных условий для этого он назвал профессионализм, финансовую независимость, которая является залогом свободы слова, охрану окружающей среды, возрождение, омолаживание зрителя. Говоря о последнем, Гарольд заметил, что 48% зрителей Авиньонского фестиваля - это люди возраста 50+, и из них 60% представлены женщинами. <Тот зритель, который не омолаживается, не возрождается - это умирающий зритель. Поэтому очень важно вовлекать молодежь. А наш средний зритель - это женщина пенсионного возраста, которая работала в образовательной системе>, - заметил он.

В качестве важной составляющей глава Фестиваля назвал также интернационализацию. В этой связи он сообщил, что из 125 организаций, участвующих в фестивале 60% - франкоязычные. <Это создает проблемы для интернационализации>, - сказал Дэвид.

Однако, он заметил, что Авиньонский фестиваль имеет потенциал для того, чтобы стать платформой международного диалога. <Мы работаем по всем этим направлениям, чтобы наш фестиваль состоялся>, - сказал Гарольд Дэвид.

Отметим, что во время дискуссии президенту High Fest Артуру Гукасяну продюсер Натали Конио Товини, которая сотрудничает с Авиньонским фестивалем, вручила специальный сувенир фестиваля. <Мы рады находиться здесь, мы солидарны с Арменией и ее народом. И надеемся, что нам удастся вовлечь, привезти армянских артистов на фестиваль в Авиньоне>, - сказала она.

Руководитель Авиньонского фестиваля по международным отношениям Жак Жене зачитал письмо от своего руководства, в котором последние выразили надежду на сотрудничество с High Fest и визит в Армению на фестиваль в 2024 году.

Отметим, что Авиньонский фестиваль - старейший театральный фестиваль Европы, который ежегодно проходит во французском средневековом городе Авиньон. Фестиваль был основан в 1947 году выдающимся французским актёром и режиссёром Жаном Виларом. Спектакли играют под открытым небом на городских площадях, во дворах лицеев и главной площадкой является Почётный двор Папского дворца, вмещающий 2000 зрителей.

В дни проведения фестиваля Авиньон становится местом "паломничества" ведущих режиссеров, хореографов, сценографов и поклонников театрального искусства. Смотр проводится ежегодно в июле и известен своим особым вниманием к новаторским постановкам.

Напомним, что международный фестиваль исполнительского искусства HIGH FEST проводится в Армении с 2003 года. За два десятилетия в фестивале приняли участие более 500 иностранных компаний, 5000 участников и гостей. Уместно отметить, что HIGH FEST в 2019 году вошел в топ ведущих фестивалей Европы, и объявлен лучшим на территории бывшего СССР (не считая Москвы).