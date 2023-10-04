Среда, 4 Октября 2023 15:46

АрмИнфо.У России нет проблем с братским армянским народом - мы помогали, помогаем и будем помогать. Об этом 4 октября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на вопрос как сохранить отношения с армянским народом на фоне поступающих сообщений о возможно прекращении вещания российских телеканалов в Армении, запрета въезда в республику ряда российских деятелей, в том числе и из медиа- сферы.

"Я только что говорила про наших миротворцев, которые не на словах сидя в теплых кабинетах, а вот там, на земле, проливая кровь помогают армянскому народу Гуманитарно, социально, конечно финансово, экономически. Поэтому, мы друзей там никаких не теряли. Другое дело, что да, мы видим колоссальное количество провокаций. Мы видим, чем занимаются 2000 американских дипломатов", - сказала она, еще раз подчеркнув, что в Москве прекрасно знают, чем занимается весь состав посольства США в РА в составе 2 тысяч человек.

В этом ключе она обвинила американских дипломатов в распространении фейков, дезинформации. Захарова выразила удивление тем, что власти в Ереване этого не замечают. При этом российский дипломат считает, что такое количество сотрудников было бы оправданно, если бы они распространяли не фейки, а гуманитарную помощь. Она еще раз обвинила американских дипломатов в осуществлении дезинформационной работы информационном пространстве. При этом дипломат выразила недоумение тем, что эта деятельность американских сотрудников посольства не вызывает ни у кого вопросов в Ереване, никто не задумывается над тем, чтобы регулировать их деятельность.

"И на этом фоне, выходят представители правящей фракции и заявляют о необходимости блокировать российские средства массовой информации. И это всё в дополнение к тому, что российские журналисты объявлены в Армении людьми из стоп листов и т.д. Я просто хочу напомнить, что нынешние власти в Армении пришли с главным лозунгом: свобода слова. Все остальное вторично, а вот свобода слова как основополагающий принцип демократии - это же не работа только в одну сторону, когда говорить можно только им", - продолжила российский дипломат, обратив внимание, что свобода слова подразумевает разрешение говорить всем.

Она обратила внимание, что российские телеканалы - это альтернативный источник информации, который также должен транслироваться. Захарова считает, что перекрытие трансляции альтернативных источников информации - это удар по демократии. "Это удар по тем самым основам, которые составляют критическую платформу нынешних властей в Ереване. Насколько это отвечает официальной позиции Еревана - нужно спрашивать у них. Но, такие заявления говорят об отходе от демократических принципов. Но те, кто хочет это сделать - если официально, неофициально, где-то такие мысли бродят - то, нужно отдавать себе отчет, что своими заявлениями они буквально ставят крест на тех демократических принципах, о которых заявляли в качестве приоритета", - подытожила она.

Отметим, что ранее депутат от правящей силы армянского парламента предложила рассмотреть возможность прекращения вещания российских телеканалов на территории РФ.