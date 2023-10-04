Среда, 4 Октября 2023 15:45

АрмИнфо.Суверенное право каждой страны определять свою позицию, политику. Об этом 4 октября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу прокомментировать отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева поехать в Гранаду на встречу с премьером Армении Николом Пашиняном при посредничестве ЕС.

При этом Захарова напомнила, что Москва не участвовала в организации встречи в Гранаде, добавив, что и не считает необходимым комментировать это. В этом ключе она напомнила, что Баку регулярно объясняет, информационно комментирует все свои шаги. В этой связи она посоветовал обратиться к Баку за комментарием по этому поводу.

"Что касается в целом процесса, то, наша посредническая роль имела прикладное, практическое воплощение трех трехсторонних договоренностях на высшем уровне - масштабных, проработанных, опирающихся на всём - на сочетании истории, реальности, будущего во всех смыслах этого слова. Другое дело, что тут включились западные партнеры, которые начали искать так сказать свою выгоду. А выгоды же у них всегда в нарушении гармонии, достигнутой другими. В этом главная проблема", - сказала Захарова, отметив, что всё было возможно, с учетом интересов всех.

Она признала, что 100% результатов никто гарантировать не может, однако, при правильной, грамотно выстроенной дипломатии возможно минимизировать издержки по максимальному количеству точек позиции сторон. По ее словам, московское посредничество всё это обеспечило. В заключение она посоветовала обращаться за комментариям по встречам с западным посредничеством к организатором этих встреч.

Отметим, что сегодня в Гранаде должна была состояться встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля, однако, сегодня стало известно, что Ильхам Алиев отказался ехать на эту встречу.