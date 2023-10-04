Среда, 4 Октября 2023 15:44

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америка (ANCA) призвал всех кандидатов в президенты США выразить свое отношение к политике главы Белого дома Джо Байдена в отношении алиевского геноцидального режима Азербайджана.

В своем микроблоге Х ANCA обратилась к кандидатам в президенты США - 45-му президенту Дональду Трампу, губернатору Флориды Рону Десантису, экс-постоянному представителю США в ООН Никки Халей, экс-губернатору Нью-Джерси Крису Кристи, политическому деятелю Вивек Рамасвами, бывшему вице-президенту США Майку Пенсу, сенатору от Южной Каролины Тиму Скотту и независимому кандидату Роберту Ф. Кеннеди мл.

Армянский национальный комитет призвал кандидатов в президенты США поднять свой голос против Джо Байдена, оказывающего военную помощь геноцидального режима Алиева, управляемого богатым нефтью Азербайджаном. Высказать свою позицию по поводу изгнания и Республики Арцах 120 тыс коренных жителей армян-христиан, и поднять свой голос в защиту этих людей, оказавшихся в группе риска.

Ранее ANCA сообщала, что Конгресс США оказывает давление на администрацию Байдена с целью положить конец соучастию США в этнической чистке, учиненной Азербайджаном в отношении 120 000 коренных армян-христиан Арцаха. На этой неделе уже 75 членов Палаты представителей призывают администрацию ввести санкции в отношении Азербайджана и обеспечить соблюдение ограничений раздела 907 по части американской военной помощи геноцидальному режиму Алиева.