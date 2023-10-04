Среда, 4 Октября 2023 15:42

АрмИнфо. В Москве подтвердили факт встречи российского дипломата Игоря Ховаева с коллегами из США и ЕС по ситуации вокруг Арцаха перед последней азербайджанской агрессией.

Так, 4 октября в ходе еженедельного брифинга, на просьбу прокомментировать сообщение POLITICO, что высшие должностные лица США, ЕС и России провели тайные переговоры в Турции по поводу ситуации в Нагорном Карабахе за несколько дней до агрессии Азербайджана против Арцаха, в частности, сказала: "Ну, насчет секретных я не знаю: К нам обратились США и ЕС - инициативно попросили провести встречу. Я бы даже сказала провести какие-то контакты. И цель встречи была обозначена. Собственно говоря, в ходе встречи стороны обменялись точками зрения на ситуацию. Вот и всё".

При этом она отметила, что если сейчас история этой встречи будет разыграна западными СМИ как "некая провокативная история", значит, встреча эту цель и преследовала.

"Поэтому ничего в этом нет секретного. Это был рядовой обмен мнениями. Будем смотреть, как Запад это всё будет преподносить, и отсюда будут понятны и цели, изначально стоящие перед ними", - подытожила она.

Как ранее сообщало АрмИнфо, POLITICO сегодня сообщил, что встреча дипломатов ЕС, США и РФ состоялась 17 сентября в Стамбуле в рамках усилий по оказанию давления на Азербайджан, чтобы тот прекратил девятимесячную блокаду анклава и разрешил пропускать конвои с гуманитарной помощью из Армении. По его словам, на встрече основное внимание уделялось тому, как заставить эти чертовы грузовики двигаться и обеспечить, чтобы поставки продовольствия и топлива могли достичь 100 000 жителей.

США представлял Луи Боно, старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе (американский сопредседатель МГ ОБСЕ - ред.), а ЕС направил своего спецпредставителя Тойво Клаара. Тем временем Россия направила Игоря Ховаева, который является специальным посланником РФ по отношениям между Арменией и Азербайджаном (российский сопредседатель - ред.).