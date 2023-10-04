Среда, 4 Октября 2023 15:42

АрмИнфо. Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника. И разве только на Балканах? Об этом 4 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Наверняка сегодня будут вопросы о ситуации в Армении. Так и там тоже самое. Наобещали с три короба, не сделали ничего, кроме провокаций, которые привели к детонации ситуации, которую можно было и нужно было решать в политико-правовом русле с учетом всех исторических особенностей ситуации", - сказала Захарова, комментируя последнюю вспышку насилия в Косово и обвинения, звучащие в адрес сербских властей.