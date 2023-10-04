Среда, 4 Октября 2023 13:16

АрмИнфо. Европейский Союз, Франция и Германия имеют большие возможности помочь Армении и Азербайджану достичь достойного и прочного мира. Об этом говорится в заявлении партий и гражданского общества Армении.

В документе подчеркивается, что программа этнической чистки армян, начавшаяся в 1998 году и унесшая по сей день жизни более полумиллиона человек, достигла своего апогея. Сегодня ставится под сомнение способность международного сообщества защитить неотъемлемое право каждого человека свободно жить на своей родине. На данный момент практически весь народ Нагорного Карабаха приобрел статус беженцев. Такое решение арцахского конфликта не может быть приемлемым ни с правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения.

Необходимыми условиями для выхода из кризиса и возвращения людей на родину должны стать освобождение Азербайджаном всех захваченных и арестованных лиц, вооруженные силы Азербайджана , полиция и администрация должны быть выведены со всей территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, а Лачинский коридор должен находиться под управлением Организации Объединенных Наций. <Уполномоченные ООН миротворческие силы должны войти на территорию бывшей Нагорно-Карабахской Республики и быть размещены на ее границах. Чтобы реорганизовать безопасность, права и свободы и нормальную жизнь людей в Нагорном Карабахе, должна действовать администрация, сформированная Организацией Объединенных Наций. Очевидно, что выполнение этих предварительных условий делает возможным как возвращение беженцев, так и окончательное урегулирование конфликта путем мирных переговоров>, - говорится в заявлении. В нем также подчеркивается, что в ходе встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана, запланированной на 5 октября в Гранаде (Испания), необходимо последовательно защищать субъектность Нагорного Карабаха, достижении мира без насилия и принуждения, с сохранением прав и свобод человека. <Мы уверены, что ЕС, Франция и Германия имеют большие возможности помочь Армении и Азербайджану достичь достойного и прочного мира>, - подчеркивается в заявлении, под которым подписались партия <Союз национального самоопределения>, партия <Справедливость>, Консервативная партия, инициатива <Айакве>, дом-музей Егише Чаренца, Центр развития и обучения информационных систем и многие другие.