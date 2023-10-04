Среда, 4 Октября 2023 13:12

АрмИнфо.Депутат фракции "Справедливость" парламента Арцаха Давид Галстян опровергает информацию о том, что его дядя Саргис Галстян был назначен администрацией президента Азербайджана комендантом Степанакерта.

"По моим данным, такого нет. Злые языки распространяют такую информацию. Вскоре станут известны факты о том, чем занят Саргис Галстян. Я не могу принимать решение за Саргиса Галстяна или влиять на его решение. Его дети в Ереване, а сегодня чья-то, ничем не подтвержденная статья направлена против семьи Саргиса Галстяна. Не могу найти слов. Галстян с женой, а также несколько армян находятся в Степанакерте", - заявил Давид Галстян в беседе с "Арменпресс".

Ранее, журналист Татул Акопян сообщил о назначении Саргиса Галстяна на вышеуказанную должность. В официальных источниках Азербайджана такой информации нет