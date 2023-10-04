Среда, 4 Октября 2023 13:02

АрмИнфо.Иран готов вовлечь беженцев из Арцаха в строительные и другие проекты, осуществляемые в Сюникской области, тем самым решив вопросы их занятости. Об этом заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани в ходе встречи с губернатором Сюникской области Робертом Гукасяном.

Отметив, что гуманитарная помощь, направленная вчера из Ирана для насильственно перемещенных граждан Арцаха может покрыть первичные их потребности, он попросил Гукасяна рассказать о среднесрочных и долгосрочных нуждах населения, чтобы следующая партия помощи от Ирана была более целевой.

Гукасян, поблагодарив за оказанную помощь, выразил надежду, что в рамках последующих встреч стороны обсудят и другие программы, касающиеся развития двустороннего сотрудничества.

Он рассказал послу о процессе приема, поселения арцахцев, оказания им помощи, и в этом контексте представил первичные и дальнейшие нужды людей, для удовлетворения которых отметил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с иранской стороной.

Как сообщает пресс-служба Сюникской областной администрации, участники встречи обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, которые касались экономики, безопасности, развития инфраструктур и др.

Напомним, что вчера Исламская Республика Иран направила 60 тонн гуманитарной помощи для насильственно перемещенных граждан Арцаха. Гуманитарная помощь представлена продуктами питания, предметами гигиены, теплыми одеялами, обогревателями и т.д