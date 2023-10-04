Среда, 4 Октября 2023 13:01

АрмИнфо. Суетливая активность Запада вокруг армяно-азербайджанских отношений начинает вызывать обоснованные опасения новым обострением на Южном Кавказе. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД России Григорий Карасин.

Он обратил внимание, что "европейские политики, прежде всего, французы активно обсуждают кавказские сюжеты с Вашингтоном".

"Всё идёт вперемешку с украинскими сюжетами и наводит на довольно тревожные мысли. Пошли разговоры о некой независимой международной миссии по Нагорному Карабаху. А вот присутствие там российских миротворцев вызывает у них "беспокойство". Похоже, Западный коллектив опять заходит на опасный вираж", - написал Карасин в своем Телеграм-канале.

Отметим, что ранее в Госдепе США комментируя присутствие российских миротворцев в Арцахе на фоне исхода всего армянского населения, заявили, что их по-прежнему беспокоит российское присутствие там. Более того, в США продолжают настаивать на необходимости введения международной миссии в Нагорный Карабах.

Глава МИД Франции Катрин Колонна 3 октября в Ереване указала также на необходимость усиления мандата миссии ЕС в РА и расширения ее присутствия. Она также обвинила Россию в бездействии на фоне происходящего в Арцахе.