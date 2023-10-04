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АрмИнфо. Суетливая активность Запада вокруг армяно-азербайджанских отношений начинает вызывать обоснованные опасения новым обострением на Южном Кавказе. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД России Григорий Карасин.
Он обратил внимание, что "европейские политики, прежде всего, французы активно обсуждают кавказские сюжеты с Вашингтоном".
"Всё идёт вперемешку с украинскими сюжетами и наводит на довольно тревожные мысли. Пошли разговоры о некой независимой международной миссии по Нагорному Карабаху. А вот присутствие там российских миротворцев вызывает у них "беспокойство". Похоже, Западный коллектив опять заходит на опасный вираж", - написал Карасин в своем Телеграм-канале.
Отметим, что ранее в Госдепе США комментируя присутствие российских миротворцев в Арцахе на фоне исхода всего армянского населения, заявили, что их по-прежнему беспокоит российское присутствие там. Более того, в США продолжают настаивать на необходимости введения международной миссии в Нагорный Карабах.
Глава МИД Франции Катрин Колонна 3 октября в Ереване указала также на необходимость усиления мандата миссии ЕС в РА и расширения ее присутствия. Она также обвинила Россию в бездействии на фоне происходящего в Арцахе.
|Москва: До судьбы жителей Нагорного Карабаха ЕС и США дело не было никогда - это только часть их антироссийской политической игры
|Президент Нагорного Карабаха уже находится на территории Армении - СМИ
|В Армении находится делегация Авиньонского фестиваля: В рамках High Fest прошла первая дискуссия о вызовах в области исполнительского искусства
|В Москве прокомментировали будущее РМК в Арцахе и российской базы в Гюмри
|Захарова: Перекрытие трансляции альтернативных источников информации в Армении, в том числе и российских - это удар по демократии
|В Москве назвали суверенным правом Азербайджана решение Алиева не ехать в Гранаду на встречу с Пашиняном
|ANCA призвало кандидатов в президенты США призвать к ответственности Джо Байдена за финансирование геноцидального режима Алиева
|В Москве подтвердили факт встречи российского дипломата с коллегами из США и ЕС по ситуации вокруг Арцаха перед последней азербайджанской агрессией
|Москва обвинила ЕС в провокациях, которые привели к детонации ситуации в зоне карабахского конфликта
|Алиеву страшно без Эрдогана:Азербайджан отказался от встречи в Гранаде
|Армения готова к сотрудничеству с Францией по вопросу защиты и сохранения культурного наследия - МОНКС
|В ходе встречи в Гранаде необходимо последовательно защищать субъектность Нагорного Карабаха - заявление
|Давид Галстян опровергает информацию о назначении его дяди Саргиса Галстяна комендантом Степанакерта
|Секретарь СБ Армении и глава миссии ЕС обсудили ситуацию в регионе
|Президент Арцаха не пленен и не доставлен в Баку - СМИ
|Иран готов посодействовать в решении вопросов занятости беженцев из Арцаха
|Российский дипломат: Западный коллектив опять заходит на опасный вираж на Южном Кавказе
|Франция готова продолжить оказывать помощь Армении - Катрин Колонна
|Тегеран заявил о готовности направить своих наблюдателей на границу Армении и Азербайджана для снижения напряженности
|МИД Армении: Решительно осуждаем аресты Азербайджаном лидеров Нагорного Карабаха
|Депутаты Европарламента: ЕС должен быть готов поддержать европейское будущее Армении, если армяне этого захотят
|В Госдепе США выразили обеспокоенность российским присутствием в Нагорном Карабахе
|ЕС пытается организовать в Гранаде встречу в формате "два плюс три" с участием Армении, Азербайджана, а также Франции, Германии, Евросовета
|Граждане Арцаха получат возможность пройти обучение в Академии <Тумо> и стать членом команды <Тумо>
|США, ЕС и Россия провели тайные переговоры в Турции по ситуации вокруг Арцаха за несколько дней до агрессии Азербайджана
|Экс-омбудсмен Армении Кристине Григорян возглавила Службу внешней разведки
|В Армении существенно понизится температура воздуха
|В Азербайджане восемь подтвержденных политзаключенных из Арцаха
|Бывший замминистра образования Арцаха назначен Баку коммендантом Степанакерта
|Катрин Колонна: Россия не выполнила своего обязательства по политическому урегулированию армяно-азербайджанских отношений
|Арарат Мирзоян: Никогда международные партнеры не требовали от нас выхода из ОДКБ
|По положению на 20:00 в Армению въехало свыше 100.6 тыс. насильственно перемещенных граждан из Арцаха
|Франция дала свое согласие на подписание соглашения с Арменией о поставке военной техники
|МИД РФ: После прекращения боевых действий в Арцахе миротворцы доставили около 200 тонн гуманитарных грузов населению
|Иран направил 60 тонн гуманитарной помощи для насильственно перемещенных граждан Арцаха
|Франция увеличила финансовую помощь для насильственно перемещенных граждан Арцаха до 12.5 млн. евро
|Чехия предоставит Армении на гуманитарные цели 200 тыс евро
|Жителя Тавуша, призывающего в соцсети к захвату власти, будут судить
|В ходе 44-дневной войны замкомандира уклонился от исполнения обязанностей путем обмана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Париж приветствует решение парламента Армении ратифицировать Римский статут
|Mирзоян: Этническая чистка в Нагорном Карабахе - следствие чувства безнаказанности у Азербайджана
|Кремль: Путину никогда не хотелось отказываться от посещения Армении
|«Сила одного драма» и лагерь «Айорди» - для Арцаха
|МККК: С 29 сентября около 100 уязвимых людей благодаря усилиям наших сотрудников были эвакуированы в Армению
|Шарль Мишель намерен предложить посредничество между Арменией и Азербайджаном на саммите ЕС в Гранаде в конце этой недели
|Запоздалая миссия, вызывающая недоумение и сожаление: Глава постоянной комиссии НС Армении о заявлении миссии ООН
|В аппарате Пашиняна лаконично отреагировали на муссируемые слухи о намерении Еревана выставить счет России за военную базу в Гюмри
|Норайр Норикян: Результаты дополнительной судмедэкспертизы добавили еще больше вопросов
|Константин Затулин: Армения фактически запретила Владимиру Путину въезжать в страну
|Шарль Мишель обвинил Россию в предательстве армянского народа на фоне процессов вокруг Арцаха
|Изменение Ереваном внешнеполитического вектора приведет к ожидаемому противодействию со стороны Москвы - оппозиционер
|Ардшинбанк получил награду STP за выдающиеся достижения в области качества платежей.
|Ратификация Арменией Римского статута не имеет какого-либо отношения к России - депутат
|Пашинян считает ФРГ одним из надежных партнеров Армении и приглашает канцлера Шольца посетить РА
|ЮКЖД завершает запланированную на 2023 год программу по обновлению путевого полотна
|Национальное Собрание Армении ратифицировало Римский статут МУС
|В Армении будет упрощена процедура получения гражданства
|Медобслуживание насильственно перемещенных граждан Нагорного Карабаха в Армении осуществляется бесплатно
|В парламенте Армении начались обсуждения по Римскому статуту МУС
|Читать больше
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