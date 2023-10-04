Среда, 4 Октября 2023 12:17

АрмИнфо.Нагорный Карабах стал жертвой этнических чисток, и, к сожалению, не удалось запустить международные механизмы. Об этом накануне в ходе встречи с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Выразив признательность министру и президенту Франции Эммануэлю Макрону за непоколебимую поддержку Армении в эти трудные времена, а также за выражение четкой позиции относительно этнических чисток в Нагорном Карабахе, Пашинян подчеркнул, что речь идет о проведении заранее объявленной этнической чистки, в результате которой в Нагорном Карабахе появился гуманитарный кризис, перекинувшийся на Армению.

<С другой стороны, должен подчеркнуть, что власти Азербайджана проводят незаконные аресты в Нагорном Карабахе, и думаю, что это также должно быть в центре международного внимания", - сказал премьер-министр, добавив, что на данный момент правительству Армении удается держать под определенным контролем поток соотечественников, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, самые насущные потребности людей удовлетворяются при поддержке государства, а также ряда международных партнеров.

"Но, конечно, правительство Армении нуждается в прямой финансовой помощи со стороны международных партнеров, чтобы мы могли также решать среднесрочные и долгосрочные гуманитарные проблемы. В сложившейся обстановке считаю очень важным решение вопросов двусторонней повестки между нашими странами. Конечно, это вопросы политического диалога, вопросы сотрудничества на международных площадках, вопросы экономического сотрудничества", - сказал Пашинян.

Катрин Колонна, поблагодарив за теплый прием, передала премьер-министру приветствия президента Макрона. "Я рада, что снова возвращаюсь в Ереван спустя несколько месяцев после моего предыдущего визита, хотя мне бы очень хотелось, чтобы мой визит состоялся при менее трагических обстоятельствах, трагических как для народа Нагорного Карабаха, так и для Армении. И как в апреле, так и сейчас я вижу за столом знакомые и дружественные лица, и это, конечно, очень приятно в этом сложном мире, в котором мы сейчас живем. Мой визит - это еще одно проявление дружественных отношений Франции к Армении, и, помимо дружбы, это еще и проявление солидарности. Наша солидарность проявлялась на протяжении всего года. Вместе с ухудшением гуманитарного кризиса и гуманитарной ситуации в целом объемы помощи увеличивались, и я с гордостью могу сказать, что Франция всегда там, где должна быть", - отметила глава МИД Франции. Катрин Колонна.

Она также добавила, что Франция запланировала предоставить Армении гуманитарную помощь в размере 12,5 млн евро. Катрин Колонна заверила, что при необходимости эта помощь будет продолжена.

В ходе встречи собеседники затронули вопросы, связанные с армяно-французским сотрудничеством и происходящими в регионе процессами, а также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес другим темам.