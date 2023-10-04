Среда, 4 Октября 2023 11:54

АрмИнфо. Тегеран заявил о готовности направить своих наблюдателей на границу Армении и Азербайджана для снижения напряженности.

Так, начальник Генерального штаба вооруженных сил республики Мохаммад Багери на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном заявил, что Иран готов внести свой вклад в снижение напряженности в кавказском регионе.

Заявив, что события на Южном Кавказе влияют на безопасность региона, генерал Багери, в частности, сказал: "Сохранение напряженности в регионе Южного Кавказа не в интересах не только Армении и Азербайджана, но и других стран региона. В связи с этим Иран готов направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу".

Он также призвал принять меры по разрешению споров и напряженности в этом регионе.

Иранский военный также подчеркнул, что за улучшением обороноспособности какой- либо страны не должно стоять никаких агрессивных целей или намерений.

"Мир и спокойствие в регионе отвечают интересам всех стран, и безопасность в регионе должна обеспечиваться странами региона, а присутствие внерегиональных сил противоречит миру в регионе", - добавил он, передает Mehr.

Касаясь недавних военных учений США в Армении, генерал Багери заявил, что присутствие внерегиональных сил вызовет нестабильность.

Григорян, в свою очередь, представил доклад о последних событиях в кавказском регионе.