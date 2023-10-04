Среда, 4 Октября 2023 11:29

АрмИнфо. Решительно осуждаем аресты Азербайджаном лидеров Нагорного Карабаха: Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Рубена Варданяна и других. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

В заявлении подчеркивается, что несмотря на диалог с представителями Нагорного Карабаха, несмотря на заявления высокопоставленных чиновников Азербайджана об уважении и защите прав армян, их готовности не препятствовать их возвращению в Арцах и установлению мира в регионе, правоохранительные органы АР продолжают произвольные аресты.

"Республика Армения неоднократно, в том числе 23 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, поднимала вопрос о необходимости гарантировать исключение подобных действий. 28 сентября Республика Армения уже подала заявление в Международный суд ООН о применении временной меры по делу Армения против Азербайджана согласно Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, требуя от Азербайджана воздерживаться от карательных действий против нынешнего или бывшего руководства или военных Нагорного Карабаха", - подчеркнули в МИД РА.

В армянском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Республика Армения предпримет все возможные шаги для защиты прав незаконно арестованных представителей Нагорного Карабаха, в том числе в международных судах.

"Мы также призываем международных партнеров быть последовательными по части своих посланий адресованных Азербайджану, относительно защиты прав и безопасности народа Нагорного Карабаха и решать этот вопрос как в сфере двусторонних отношений с Азербайджаном, так и в различных международных инстанциях", - говорится в заявлении МИД РА.

Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистр (2007-2018) Араика Арутюняна