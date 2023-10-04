Среда, 4 Октября 2023 11:19

АрмИнфо. Армения столкнулась с гуманитарным кризисом, и ЕС должен помочь Армении позаботиться о людях. С таким заявлением накануне на обсуждениях в Европейском парламенте выступила депутат Европарламента, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.

Напомним, что накануне в Европарламенте прошли обсуждения о ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него. Выступавшие осудили действия президента Азербайджана Ильхама Алиева и раскритиковали лидеров Евросоюза, в частности председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Европарламентарии отмечали, что неоднократно предупреждали об угрозе Нагорному Карабаху и предлагали ввести санкции против Алиева и его окружения.

Как отметила Раса Юкнявичене, Европейский Союз должен быть готов применить санкции против Азербайджана, если его вооруженные силы войдут на территорию Армении", - сказала депутат, видимо, позабыв о том, что ВС Азербайджана уже давно находятся на территории страны.

Депутат ЕП отметила, что армяне уже поняли, что полагаться на Россию было стратегической ошибкой. <Надеюсь, что все ответственные политические силы Армении найдут в себе силы начать обсуждение о европейском будущем Армении, а не спорить об этом. Я хотела бы услышать здесь мнение премьер-министра РА Никола Пашиняна по этому вопросу. ЕС должен быть готов поддержать европейское будущее Армении, если армяне этого захотят", - заявила депутат.

В свою очередь, депутат Европапламента Фабио Кастальдо заявил, что ЕС пожертвовал армянами ради <реалполитик>. <Необходимо заморозить контракты с Баку и ввести против него санкции>, - заявил Фабио Кастальдо.

Между тем, депутат ЕП Марина Кальюранд призвала предъявить требования к Алиеву. Она подчеркнула, что то, что сделал Баку – это этническая чистка. <Армении нужно помочь, а миссия Евросоюза должна расшириться в Армении>, - подчеркнула депутат.

А депутат ЕП Майкл Галер заметил, что премьер- министру РА Николу Пашиняну необходимо дать четкий сигнал о том, что Армения получит европейскую перспективу. <Россия наказывает армян за проявление европейской ориентации. Демократию Армении необходимо защищать>, -отметил Галер.