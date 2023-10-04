Среда, 4 Октября 2023 11:13

АрмИнфо. Для граждан Арцаха объявлен дополнительный тур приема в Академию <Тумо>. Об этом говорится в сообщении Центра <Тумо>.

Подать заявку могут все граждане Арцаха старше 21 года, независимо от профессии, знаний и опыта. Академия дает возможность за полгода получить новую профессию и при успешном ее окончании присоединиться к растущей команде <Тумо>. Все студенты академии будут получать стипендию на протяжении всей программы обучения по 75 тысяч драм в месяц в течение 1-3 месяцев, и 120 тысяч драм в месяц в течение 4-6 месяцев. Курсы будут проходить по интенсивному графику, 5 дней в неделю, 8 часов в день.

В настоящее время принимаются заявки на следующие профессии: в Капане

- кинопроизводство, живопись, графический дизайн, разработка игр, 3D- моделирование, в Дилижане - анимация, разработка игр, 3D-моделирование, графический дизайн, в Ереване - музыка, анимация, фотография, кинопроизводство, разработка игр, 3D- моделирование, живопись, графический дизайн.

<Если вы находитесь в Ереване, Дилижане, Капане или в близлежащих районах и хотите приобрести новую профессию, стать младшим тренером и работать в <Тумо>, необходимо заполнить заявку по адресу https://tumo.org/sh/academyartsakh. Окончательный срок подачи заявок - 15 октября>, - говорится в сообщении.