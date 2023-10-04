Среда, 4 Октября 2023 10:42

АрмИнфо.Экс-омбудсмен Армении Кристине Григорян решением премьера Никола Пашиняна назначена начальником Службы внешней разведки.

Григорян 23 января с.г. подала в Национальное Собрание заявление об отставке в соответствии с законом в связи с переходом на другую работу. Она пробыла в должности год, ее назначили 24 января 2022 года после завершения полномочий Армана Татояна, которого власти решили не выдвигать на второй срок. Тогда уже муссировались слухи о том, что Григорян возглавит Службу внешней разведки, создание которого было одобрено армянским парламентом 23 декабря 2022 года.

Согласно проекту закона "О деятельности внешней разведки и службе внешней разведки", СВР будет подчиняться непосредственно премьер-министру страны. Тогда глава Совбеза Армении Армен Григорян сообщал в парламенте, что в рамках создания СВР предусмотрено сформировать внешнюю разведывательную общину. С учетом того, что в структурах Министерства обороны и Службы национальной безопасности имеются аналогичные структуры, которые, являясь воинской службой, осуществляют разведывательную деятельность, принято решение о создании нового вида деятельности, которая не будет считаться воинской службой, что даст СВР более широкие возможности по вовлечению в новую структуру специалистов. Данная служба будет больше носить характер гражданской службы. Директор СВР автоматически становится членом Совета безопасности Армении. Армен Григорян отметил также, что одной и главных целей создания СВР станет сбора информации по ситуации вокруг Армении, в том числе, и непубличной информации, на основе которых будет проводиться анализ о среде безопасности, предоставляя его премьер- министру РА. На основе данных Службы будут приниматься соответствующие решения. <В среде безопасности Армении важное место будет уделено и Арцаху>, - отмечал секретарь СБ