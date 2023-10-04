Среда, 4 Октября 2023 10:39

АрмИнфо. 4 октября температура воздуха в Армении понизится на 8-10 градусов и еще на 3-5 градусов в ночь с 5 на 6 октября. Об этом говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, понижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями. В частности, осадки ожидаются 4 октября в большинстве регионах страны. Дожди с туманом продолжатся в некоторых регионах в ночь с 4 на 5 октября. Лишь днем 5 октября, а также с 6 по 8 октября ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 3- 6 м/с, во время грозы ожидается усиление порывов ветра до 17-20 м/с.

В Ереване 4 октября ожидается дождь, возможны грозы, во время которых порывы ветров усилятся до 14-17 м/с. С 5 по 8 октября ожидается погода без осадков. Температура воздуха в столице сегодня днем составит 13-15 градусов, вечером - 10-12 градусов, в ночь с 4 на 5 октября - 11-13 градусов тепла.