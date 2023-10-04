Среда, 4 Октября 2023 01:46

АрмИнфо.Бывший замминистра образования Республики Арцах Саргис Голстян назначен оккупационными властями Баку комендантом Степанакерта.

Об это сообщил на своей страничке в Фейсбук общественный деятель Арцаха Татул Акопян. Как пишут армянские СМИ, Галстян – человек не случайный, он является дядей Давида Галстяна из фракции «Справедливость» Парламента Арцаха, лидером которого является бывший глава совбеза НКР Виталий Баласанян, и имеет тесные связи с экс-президентом НКР Бако Саакяном.

Как пишет Акопян, с Галстяном якобы связались его родственники, бежавшие в Армению. Он сообщил, что находится в Степанакерте и служит Азербайджану против Никола Пашиняна. Азербайджанские СМИ отмечают, что Галстян до 44-х дневной войны служил чиновником в администрации г.Шуши.