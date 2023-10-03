Вторник, 3 Октября 2023 23:54

АрмИнфо. Никогда международные партнеры не ставили перед нами вопрос выхода из ОДКБ. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции со своей французской коллегой Катрин Колонной, отвечая на вопрос о важности для французской стороныпрекращения взаимодействия Армении с ОДКБ .

В дополнение к ответу Мирзояна, г-жа Колонна отметила, что в оборонной сфере Армения и Франция уже согласовали ряд вопросов. "Мы действуем очень ответственно, чтобы не привести к эскалации, учитывая, что возле Армении есть сосед, который постоянно прибегает к вражеским действиям", - сказала глава МИД Франции.