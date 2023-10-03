Вторник, 3 Октября 2023 23:04

АрмИнфо. По положению на 20:00 число насильственно перемещенных граждан из Арцаха не изменилось, составив 100 625 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армени Назели Багдасарян в ходе пресс-конференции.

При этом она заметила, что возросло число людей, ставших на учет - 94.7 тыс. граждан. По словам пресс-секретаря, уже удалось закрыть первичные потребности наших соотечественников, далее будут представлены госпрограммы следующего этапа содействия.

В свою очередь министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян сообщил, что согласно имеющимся сведениям среди насильственно перемещенных граждан имеется 20 детей, оставшихся без опеки родителей. По его словам, эти дети сейчас находятся в центрах опеки Армении. Вместе с тем, в стране числится свыше 250 одиноких пенсионеров, среди которых есть лица с ограниченными возможностями. В общей сложности, как отметил министр, ожидается, что в центрах опеки страны будут размещены порядка 300 пожилых людей из Арцаха.