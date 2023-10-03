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АрмИнфо. По положению на 20:00 число насильственно перемещенных граждан из Арцаха не изменилось, составив 100 625 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армени Назели Багдасарян в ходе пресс-конференции.
При этом она заметила, что возросло число людей, ставших на учет - 94.7 тыс. граждан. По словам пресс-секретаря, уже удалось закрыть первичные потребности наших соотечественников, далее будут представлены госпрограммы следующего этапа содействия.
В свою очередь министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян сообщил, что согласно имеющимся сведениям среди насильственно перемещенных граждан имеется 20 детей, оставшихся без опеки родителей. По его словам, эти дети сейчас находятся в центрах опеки Армении. Вместе с тем, в стране числится свыше 250 одиноких пенсионеров, среди которых есть лица с ограниченными возможностями. В общей сложности, как отметил министр, ожидается, что в центрах опеки страны будут размещены порядка 300 пожилых людей из Арцаха.
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|Пашинян считает ФРГ одним из надежных партнеров Армении и приглашает канцлера Шольца посетить РА
|ЮКЖД завершает запланированную на 2023 год программу по обновлению путевого полотна
|Национальное Собрание Армении ратифицировало Римский статут МУС
|В Армении будет упрощена процедура получения гражданства
|Медобслуживание насильственно перемещенных граждан Нагорного Карабаха в Армении осуществляется бесплатно
|В парламенте Армении начались обсуждения по Римскому статуту МУС
|Комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями посетит регион
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Греции об агрессии Азербайджана в отношении Арцаха
|75 американских законодателей требуют от Байдена привлечь Азербайджан к ответственности за действия в Арцахе
|В парламенте Армении вновь прозвучали взаимные обвинения в сдаче Арцаха
|Омбудсмен Армении представила ситуацию с нарушением прав граждан Нагорного Карабаха представителю национальных судов Швеции
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|Армения представила в Международный суд ООН 10 требований в отношении Азербайджана - Киракосян
|В Госдепе США отказались называть происходящее в Арцахе этническими чистками пока не будет доказательств
|Фарисейство от ООН. Миссия не обнаружила в Арцахе граждан, но удовлетворена тем, что цела гражданская инфраструктура
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|Лавров: Заявления из Еревана о возможности выхода из ОДКБ - это его суверенный выбор
|Лавров: Утверждения, что Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану - ложь
|Никол Пашинян и Урсула фон дер Ляйен обсудили ситуацию, сложившуюся в результате деарменизации Нагорного Карабаха
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|GRECO будет осуществлять контроль до тех пор, пока не сочтет, что Армения полностью выполнила свои обязательства
|Посол Финляндии: демократия Армении проходит трудный путь и нуждается в поддержке международных партнеров
|Из Арцаха в Армению переехали около 27 тыс детей - глава Службы миграции и гражданства
|Армяне Австралии проводят акции протеста у посольства Турции, Азербайджана, России и США
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